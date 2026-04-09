Đón cơ hội nâng hạng thị trường, ba mảng kinh doanh đưa Masan bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

WinCommerce: "Lời giải" cho sự hoài nghi nhiều năm

WinCommerce (WCM) - đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN từng là tâm điểm của những sự hoài nghi khi Masan tiếp nhận lại từ Vingroup. Nhiều năm qua, thị trường đã đặt dấu hỏi về khả năng sinh lời của mô hình bán lẻ hiện đại tại một quốc gia mà chợ truyền thống vẫn chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, WCM đã đưa ra câu trả lời bằng những con số tài chính biết nói. Kết thúc năm tài chính 2025, doanh thu thuần của WCM đã chạm mốc 38.979 tỷ đồng, tăng trưởng 18,3% so với năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 501 tỷ đồng trong năm 2025, tăng gấp 86,6 lần so với cùng kỳ.

WCM đã mở rộng 764 cửa hàng mới trong năm 2025, và hơn 90% số cửa hàng đã nhanh chóng đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA. Đồng thời, WCM lần đầu tiên ghi nhận trạng thái tiền mặt ròng dương.

Qua đó, WCM đã chứng minh được mô hình bán lẻ hiện đại hoàn toàn có thể trở thành cỗ máy in tiền thực thụ thay vì "đốt tiền" như ở giai đoạn trước.

Hai tháng đầu năm 2026, đà tăng trưởng vẫn tiếp diễn với mức tăng doanh thu 32% so với cùng kỳ. Chìa khóa tạo nên bước ngoặt này chính là chiến lược gia tăng độ phủ tại khu vực nông thôn, nơi chiếm đến 60% dân số Việt Nam. Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2026, WCM đã mở mới 123 cửa hàng WinMart+ Nông thôn, chiếm đến 85% tổng số lượng mở mới.

Trong thời gian sắp tới, WCM được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ những thay đổi cơ cấu trong các quy định và chính sách như quy định mới yêu cầu xuất hóa đơn điện tử theo từng lần giao dịch và loại bỏ cơ chế thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể.

Với những kết quả đã đạt được, WCM đã trở thành kênh phân phối cộng hưởng, giúp dòng tiền của tập đoàn bền vững hơn, đồng thời củng cố mô hình "Point of Life", giúp Masan kiểm soát toàn diện chuỗi giá trị từ sản xuất đến tận tay 100 triệu người tiêu dùng.

Masan Consumer: Niêm yết HOSE mở ra giai đoạn định vị giá trị mới

Cuối năm 2025, Masan Consumer (MCH) đã tiến vào một giai đoạn phát triển mới khi gần 1,07 tỷ cổ phiếu chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Đây là một bước đi chiến lược nhằm "mở khóa" giá trị thực của MCH.

Với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của MCH khi chào sàn đạt ngưỡng hơn 227.000 tỷ đồng, tương đương gần 9 tỷ USD. Tính đến ngày 8/4/2026, vốn hóa của MCH ở mức gần 183.000 tỷ đồng, vượt qua vốn hóa của công ty mẹ Masan Group (hiện ở mức hơn 112.000 tỷ đồng).

Việc niêm yết trên HOSE nhanh chóng đưa MCH vào nhóm doanh nghiệp tiêu dùng có quy mô vốn hóa lớn trên thị trường, qua đó làm rõ hơn giá trị độc lập của mảng kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tiêu dùng trong hệ sinh thái Masan.

Sức mạnh cốt lõi của Masan Consumer không chỉ nằm ở những con số tỷ đô mà còn đến từ vị thế trong lòng người tiêu dùng. Với danh mục thương hiệu quốc dân như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi hay Wake-Up 247, sản phẩm của MCH hiện diện tại 98% hộ gia đình Việt Nam.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần lũy kế của MCH đạt 5.160 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Con số này giúp công ty tạm thời vượt tiến độ so với kịch bản cơ sở đề ra cho cả năm là 11% - 15%.

Trong đó, doanh thu ngành gia vị đạt 1.980 tỷ đồng, tăng trưởng 22,8% so với cùng kỳ. Ngành thực phẩm tiện lợi ghi nhận doanh thu đạt 1.520 tỷ đồng, tăng 10,3%, nổi bật với phân khúc cao cấp tăng trưởng 17%. Ngành hóa mỹ phẩm (HPC) ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao nhất với 27,7% nhờ các sản phẩm mới sau giai đoạn thử nghiệm tại WCM đang được triển khai ra kênh truyền thống (GT). Ngoài ra, ngành cà phê tăng trưởng 6,6% và ngành đồ uống đóng chai giảm nhẹ 0,5%.

Kinh doanh quốc tế duy trì ổn định, ghi nhận tín hiệu tích cực tại các thị trường trọng điểm.

MCH đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng thông qua việc đẩy mạnh mô hình phân phối mới và các hoạt động xây dựng thương hiệu. Từ tháng 3/2026, công ty sẽ tập trung mở rộng kênh On-premise (tiêu dùng tại chỗ) để thúc đẩy ngành hàng Đồ uống đóng chai, đồng thời hỗ trợ các kế hoạch tung sản phẩm mới thông qua hệ thống phân phối tối ưu này.

Masan High-Tech Materials: Hưởng lợi từ giá vonfram tăng cao

Trong khi WinCommerce và Masan Consumer đóng góp lợi nhuận từ mảng tiêu dùng - bán lẻ, Masan High-Tech Materials (MSR) lại giúp đa dạng hóa cơ cấu lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn qua trụ cột khoáng sản chiến lược. Năm 2026 được xem là thời điểm bước ngoặt của doanh nghiệp này, khi MSR đồng thời hưởng lợi từ diễn biến thuận lợi của giá vonfram và kế hoạch chuyển sàn niêm yết.

Thị trường vonfram toàn cầu đang trải qua giai đoạn biến động mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ, chủ yếu do sự đảo chiều chính sách từ Trung Quốc. Quốc gia chiếm hơn 80% sản lượng thế giới này hiện ưu tiên tiêu dùng nội địa, siết chặt khai thác và kiểm soát xuất khẩu APT (Amoni Paratungstate - nguyên liệu thô quan trọng cho phần lớn các sản phẩm vonfram), thậm chí dần trở thành bên nhập khẩu đối với một số loại nguyên liệu vonfram. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng tại các thị trường lớn như châu Âu và Bắc Mỹ đã đẩy giá vonfram tăng vọt. Theo Chinatungsten Online, giá APT ở châu Âu hiện đang dao động từ 2.800-3.190 USD/MTU, tăng 225,5% so với đầu năm 2026.

Trong bối cảnh đó, mỏ Núi Pháo của MSR, với vị thế là mỏ vonfram lớn nhất đang hoạt động ngoài Trung Quốc, được cho là đang ở vị trí thuận lợi để tận dụng xu hướng dịch chuyển nói trên.

Nền tảng kinh doanh của MSR đang phản ánh rõ rệt hiệu ứng đòn bẩy từ giá hàng hóa khi lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 222 tỷ đồng – mức cao nhất theo quý kể từ năm 2022. Lũy kế cả năm 2025, MSR ghi nhận tổng doanh thu đạt 7.443 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 11 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình cải thiện hiệu quả kinh doanh và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Bước sang năm 2026, MSR đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ với doanh thu dự kiến từ 16.000 đến 20.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt từ 1.700 đến 2.500 tỷ đồng. Chỉ số EBITDA cũng được kỳ vọng tăng trưởng từ 33% đến 45% nhờ sự kết hợp giữa mặt bằng giá cao và hiệu quả vận hành được cải thiện.

Bên cạnh lợi thế tài nguyên, MSR đang thực hiện bước đi chiến lược khi chuẩn bị chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết khắt khe hơn trên HOSE sẽ trực tiếp giúp cổ phiếu gia tăng tính thanh khoản.

Quan trọng hơn, bệ phóng này giúp MSR lọt vào tầm ngắm của các quỹ đầu tư quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận dòng vốn dồi dào từ các tổ chức trong và ngoài nước, qua mở ra dư địa lớn để thị trường đánh giá lại (re-rate) định giá của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Sự cộng hưởng và vị thế mới của Masan

Ngày 8/4, FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường giữa kỳ, trong đó đánh giá tiến độ liên quan đến kế hoạch phân loại lại Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) vào tháng 9/2026.

Hội đồng quản trị chỉ số FTSE Russell xác nhận rằng họ hài lòng với tiến độ đạt được trong việc triển khai mô hình môi giới toàn cầu, điều cần thiết để hỗ trợ mô phỏng chỉ số, và do đó Việt Nam vẫn được lên kế hoạch thực hiện từ trạng thái thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ thứ Hai ngày 21/9/2026.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi có trật tự và phù hợp với các cân nhắc về năng lực thị trường địa phương, việc đưa Việt Nam vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào năm 2027.

Theo Vietcap, MSN là một trong số các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng các tiêu chí để có thể được đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap. Vietcap cho biết FTSE Russell sàng lọc các cổ phiếu dựa trên nhiều tiêu chí như tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài còn lại, quy mô vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float).

Năm 2026, Masan lập kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 93.500 - 98.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng từ 15 - 20% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 7.250 - 7.900 tỷ đồng, tăng trưởng từ 7 - 17%.

Đây là những con số tham vọng nhưng khả thi khi các mảng kinh doanh đều đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. WinCommerce đã giải được bài toán lợi nhuận, Masan Consumer khẳng định giá trị tỷ đô trên sàn HOSE và Masan High-Tech Materials xác lập được vị thế quan trọng trên toàn cầu.