Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm 1.665 thùng dầu mỗi ngày, khoan 9 giếng mới

Phụng Tiên | 09-04-2026 - 10:29 AM | Doanh nghiệp

Tổng sản lượng khai thác đạt 1,08 triệu tấn quy dầu, bằng 107% kế hoạch và tăng 136% so với cùng kỳ năm 2025.

Báo cáo về tình hình sản xuất của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho thấy trong quý 1/2026, thời gian vận hành hiệu quả (uptime) bình quân đạt 99,74%, cao hơn kế hoạch 99,48%.

﻿Uptime cao đồng nghĩa với việc tài sản hiện hữu được khai thác hiệu quả hơn, thời gian mất sản lượng được kiểm soát chặt hơn và dư địa gia tăng sản lượng được mở rộng ngay trên chính các mỏ đang vận hành.

Theo đó, tổng sản lượng khai thác đạt 1,08 triệu tấn quy dầu, bằng 107% kế hoạch và tăng 136% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, sản lượng dầu và condensate đạt 0,77 triệu tấn quy dầu, bằng 145% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng khí đạt 304 triệu m3, bằng 116% cùng kỳ.

Về kết quả tài chính, tổng doanh thu đạt 118% kế hoạch, tăng mạnh so với cùng kỳ (chủ yếu nhờ doanh thu dầu khí tăng, doanh thu tài chính vượt kế hoạch) và nộp ngân sách nhà nước đạt 180% kế hoạch.

Tính riêng trong 3 tháng đầu năm, Tổng công ty đã thực hiện 27 công việc can thiệp giếng tại các lô trọng điểm, trong đó có 15 công việc được đẩy sớm từ 1 - 4 tháng và bổ sung thêm 8 công việc so với kế hoạch. Kết quả, sản lượng gia tăng đạt khoảng 1.665 thùng/ngày, vượt mức dự kiến ban đầu .

Để gia tăng sản lượng từ các giếng mới, đến hết quý 1/2026, PVEP đã thi công 9 giếng khoan phát triển khai thác (trong đó đã hoàn thành 5 giếng và đang tiếp tục thi công 4 giếng). Tại Lô 05-1(a), giếng DH-38P đạt khoảng 1.500 thùng/ngày; giếng DH-32XP đạt khoảng 2.100-3.000 thùng/ngày, vượt rất xa mức dự kiến. Tại Lô 16-1, giếng TGT-H5-32IPST đạt khoảng 1.250 thùng/ngày, cao hơn kế hoạch.

Việc duy trì vận hành khai thác, gia tăng sản lượng dầu và condensate đã góp phần quan trọng tạo nguồn cung đầu vào cho chuỗi chế biến, lọc hóa dầu trong nước khi tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu biến động mạnh, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng thiết bị và dịch vụ dầu khí.

Phụng Tiên

