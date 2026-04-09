Prudential Việt Nam công bố kết quả kinh doanh vững mạnh năm 2025

Điểm nhấn trong kết quả hoạt động năm 2025: Prudential ghi nhận tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 19.577 tỷ đồng. Doanh thu đầu tư đạt 12.080 tỷ đồng, trong đó có 3.995 tỷ đồng đến từ danh mục đầu tư của Quỹ liên kết đơn vị.

Khoản bổ sung lãi công bố cho Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi (PAR) đạt 1.779 tỷ đồng, tiếp tục củng cố giá trị dài hạn cho khách hàng có hợp đồng tham gia chia lãi. Tổng lãi định kỳ và lãi bổ sung một lần mà Prudential Việt Nam đã công bố là hơn 4.000 tỷ đồng.

Tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác đạt gần 16.489 tỷ đồng, tăng 15,3%. Doanh nghiệp duy trì biên khả năng thanh toán trên 200%, khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh trong việc thực hiện các cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 198.855 tỷ đồng, tăng 5,2%. Tổng giá trị tài sản đầu tư đạt 180.837 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đầu tư vào trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.937 tỷ đồng, tăng 47,8%.

Ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ:

"Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong định hướng phát triển của Prudential Việt Nam, hiện thực hóa sứ mệnh "mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt" thông qua kế hoạch ba năm lấy khách hàng, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững làm trọng tâm. Song hành với các mục tiêu tăng trưởng, chúng tôi ưu tiên nâng cao nền tảng vận hành thông qua việc tinh gọn mô hình hoạt động, hiện đại hóa công nghệ và phát triển các năng lực cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn."

Trong năm 2025, Prudential Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin và nâng cao trải nghiệm khách hàng, đạt vị trí số 1 thị trường (*) về mức độ hài lòng và gắn bó khách hàng (rNPS), đồng thời cải thiện tỷ lệ duy trì hợp đồng và tỷ lệ tái tục. Những kết quả này phản ánh cam kết nhất quán của Công ty trong việc nâng cao chất lượng bán hàng, đảm bảo truyền thông minh bạch và mang lại giá trị dài hạn cho khách hàng. Hiện nay, Prudential Việt Nam đang bảo vệ gần 2,4 triệu khách hàng, khẳng định niềm tin mà khách hàng đang dành cho Công ty.

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bảo vệ và đầu tư, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số trên toàn bộ hành trình khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm đơn giản, nhanh chóng và cá nhân hóa hơn. Cải tiến số hóa quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường, xử lý tự động xuyên suốt (STP) và thanh toán gần như không dùng tiền mặt đã cải thiện thời gian và hiệu suất dịch vụ, hỗ trợ mô hình hoạt động linh hoạt và có khả năng mở rộng hơn. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục phát triển hành trình PRUServices (các dịch vụ số hóa) nhằm nâng cao năng lực Quản lý quan hệ khách hàng và chất lượng dịch vụ tổng đài chăm sóc khách hàng (CRM/CC).

Với mạng lưới hơn 200 văn phòng Tổng Đại lý trên toàn quốc cùng 7 đối tác ngân hàng, trong đó có 5 đối tác chiến lược, Prudential Việt Nam tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái phân phối tích hợp, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp tư vấn chuyên nghiệp, minh bạch và dựa trên nhu cầu, phù hợp với mục tiêu tài chính dài hạn của khách hàng.

Song song với các kết quả kinh doanh, Prudential Việt Nam tiếp tục đầu tư vào đội ngũ nhân sự và cộng đồng. Trong năm, công ty đã triển khai hơn 16.000 giờ đào tạo, đồng thời lan tỏa văn hóa hiệu suất cao trong toàn tổ chức.

Trong giai đoạn 2024–2025, Prudential Việt Nam đã đóng góp hơn 28 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hơn 99.000 người dân thông qua các chương trình giáo dục tài chính, chăm sóc sức khỏe và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Những nỗ lực này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Công ty đối với phát triển bền vững, đồng thời góp phần giúp Prudential Việt Nam duy trì vị trí trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (CSI100) năm thứ 9 liên tiếp.

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ với sự tập trung vào tính minh bạch và niềm tin khách hàng, Prudential Việt Nam kiên định theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời tiếp tục tạo dựng giá trị dài hạn và bền vững cho khách hàng.

Về Prudential Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam ("Prudential Việt Nam") là thành viên của Prudential plc, tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại Khu vực Trung Quốc đại lục, các nước ASEAN, Ấn Độ và Châu Phi.

Tính đến tháng 12 năm 2025, Prudential Việt Nam có vốn điều lệ 7.698 tỷ đồng và cung cấp đa dạng các danh mục sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phục vụ hàng triệu khách hàng Việt Nam. Công ty sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp với hệ thống văn phòng và trung tâm trải nghiệm khách hàng trên toàn quốc, cùng với 7 đối tác ngân hàng chiến lược.

Với sứ mệnh "Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt", Prudential Việt Nam khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để bảo vệ an toàn tài chính, giúp khách hàng gia tăng tài sản và chủ động làm chủ các kế hoạch trong cuộc đời.

(*) Source: Báo cáo của Bain & Company