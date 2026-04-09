Cục Thuế khẳng định: Không bắt buộc lập tài khoản mang tên hộ kinh doanh

Theo Phan Trang | 09-04-2026 - 15:02 PM | Doanh nghiệp

Cục Thuế vừa có hướng dẫn chi tiết liên quan đến việc lập tài khoản hộ kinh doanh.

Trên chuyên trang Xây dựng chính sách, pháp luật (Cổng thông tin điện tử Chính phủ), liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đặt câu hỏi: "Có bắt buộc lập tài khoản mang tên hộ kinh doanh không? Hay chỉ cần tách 1 tài khoản cá nhân để riêng cho thu chi của hộ kinh doanh?"

Về vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) dẫn nội dung tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản, số hiệu ví điện tử liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không có quy định hộ kinh doanh bắt buộc phải thành lập tài khoản hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, Cục Thuế cũng hướng dẫn hộ kinh doanh nên dùng một tài khoản riêng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài khoản này nhằm quản lý dòng tiền minh bạch, chính xác, dễ dàng đối soát, giải trình nguồn gốc dòng tiền với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Từ đó đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Khoản 4, Điều 13, Nghị định 68/2026/NĐ-CP: Quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Hướng dẫn hộ kinh doanh thông báo tài khoản ngân hàng qua Etax Mobile

Cũng theo cơ quan thuế, Hộ kinh doanh thực hiện gửi thông báo số tài khoản ngân hàng đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp qua ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile) hoặc Cổng dịch vụ thuế điện tử.

Cơ quan Thuế cũng lưu ý: Thông tin tài khoản phải chính xác, trùng khớp với thông tin đăng ký thuế. Trường hợp thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng, hộ kinh doanh cần cập nhật kịp thời với cơ quan thuế. Việc thông báo tài khoản ngân hàng là nghĩa vụ bắt buộc, giúp cơ quan thuế quản lý minh bạch và thuận tiện trong giao dịch.

Hộ kinh doanh thực hiện khai báo tài khoản trên Etax Mobile theo các bước sau:

