Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện link "web đen" trong sách Tin học lớp 3: Nhà phát hành ra khuyến cáo khẩn cấp

Anh Khôi | 09-04-2026 - 14:23 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Đại Trường Phát (DTP Group) vừa phát đi thông báo khẩn về sự cố kỹ thuật khiến đường dẫn học liệu trong sách giáo khoa Tin học lớp 3 bị chuyển hướng tới các trang web có nội dung không phù hợp.

Sự việc bắt nguồn từ phản ánh của phụ huynh học sinh tại tỉnh Quảng Ninh về nội dung trong cuốn Vở bài tập Tin học lớp 3 do đơn vị này phát hành.

Theo đó, tại một bài tập hướng dẫn học sinh thực hành truy cập trang web video thiếu nhi, đường dẫn được cung cấp lại dẫn người dùng đến một địa chỉ có nội dung khiêu dâm. Thông tin này sau đó lan truyền nhanh trên các nền tảng mạng xã hội, gây ra nhiều lo ngại về tính an toàn của các học liệu điện tử đi kèm sách giáo khoa hiện nay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phía DTP Group đã xác nhận đây là một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý hệ thống liên kết học liệu điện tử.

Doanh nghiệp giải thích rằng các đường dẫn in trong sách đã bị chuyển hướng tới các nội dung không đúng với môi trường giáo dục. Đại diện đơn vị này khẳng định đã chủ động báo cáo vụ việc đến Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, đồng thời tìm kiếm giải pháp khắc phục triệt để.

Để bảo vệ an toàn cho học sinh trên không gian mạng, nhà phát hành đưa ra khuyến cáo khẩn cấp yêu cầu giáo viên, phụ huynh và học sinh tuyệt đối không truy cập vào các đường link liên quan đến tài liệu bổ trợ trong cuốn sách nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào.

Phía doanh nghiệp cho biết đang khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm hướng tới một nền tảng truy cập an toàn và ổn định hơn. Tập đoàn cũng đã gửi lời xin lỗi đến người dùng và cam kết sẽ tăng cường công tác quản lý hệ thống để đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm giáo dục trong thời gian tới.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm 1.665 thùng dầu mỗi ngày, khoan 9 giếng mới

166 người thi vào Vinamilk chỉ chọn 1, khó hơn đại học Top đầu Việt Nam

Những ông chồng 'vụng về' giúp Thợ Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu tăng vọt

14:14 , 09/04/2026
ĐHĐCĐ Bảo hiểm Quân đội (MIC): Lợi nhuận 2026 dự kiến tăng trưởng 34,5%, đặt mục tiêu vào Top 3 thị phần phi nhân thọ

14:11 , 09/04/2026
Cơ quan Thuế cảnh báo: Nhiều doanh nghiệp sai sót khi lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, dẫn đến xác định sai tính chất khoản thu

13:55 , 09/04/2026
"Trà sữa 7K" bóp nghẹt phân khúc đồ uống giá lưng chừng: Ly cà phê giá tầm trung 20.000-30.000 đồng "khó sống"

13:52 , 09/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên