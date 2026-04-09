Xuất hiện link "web đen" trong sách Tin học lớp 3: Nhà phát hành ra khuyến cáo khẩn cấp

Sự việc bắt nguồn từ phản ánh của phụ huynh học sinh tại tỉnh Quảng Ninh về nội dung trong cuốn Vở bài tập Tin học lớp 3 do đơn vị này phát hành.

Theo đó, tại một bài tập hướng dẫn học sinh thực hành truy cập trang web video thiếu nhi, đường dẫn được cung cấp lại dẫn người dùng đến một địa chỉ có nội dung khiêu dâm. Thông tin này sau đó lan truyền nhanh trên các nền tảng mạng xã hội, gây ra nhiều lo ngại về tính an toàn của các học liệu điện tử đi kèm sách giáo khoa hiện nay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phía DTP Group đã xác nhận đây là một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý hệ thống liên kết học liệu điện tử.

Doanh nghiệp giải thích rằng các đường dẫn in trong sách đã bị chuyển hướng tới các nội dung không đúng với môi trường giáo dục. Đại diện đơn vị này khẳng định đã chủ động báo cáo vụ việc đến Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, đồng thời tìm kiếm giải pháp khắc phục triệt để.

Để bảo vệ an toàn cho học sinh trên không gian mạng, nhà phát hành đưa ra khuyến cáo khẩn cấp yêu cầu giáo viên, phụ huynh và học sinh tuyệt đối không truy cập vào các đường link liên quan đến tài liệu bổ trợ trong cuốn sách nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào.

Phía doanh nghiệp cho biết đang khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm hướng tới một nền tảng truy cập an toàn và ổn định hơn. Tập đoàn cũng đã gửi lời xin lỗi đến người dùng và cam kết sẽ tăng cường công tác quản lý hệ thống để đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm giáo dục trong thời gian tới.