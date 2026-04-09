ĐHĐCĐ Bảo hiểm Quân đội (MIC): Lợi nhuận 2026 dự kiến tăng trưởng 34,5%, đặt mục tiêu vào Top 3 thị phần phi nhân thọ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC – mã chứng khoán: MIG) đã công kết quả lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng ấn tượng 32,7%, khẳng định sự đúng đắn của chiến lược ưu tiên hiệu quả và chuyển đổi số toàn diện. Với nền tảng tài chính được quốc tế hóa qua xếp hạng AM Best, doanh nghiệp đang tạo đà vững chắc cho một giai đoạn tăng trưởng bền vững và bứt phá về vị thế trên thị trường.

Hiệu quả được cải thiện, chuyển đổi số trở thành động lực

Theo báo cáo tại Đại hội, MIC tiếp tục duy trì vị thế Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần trong năm 2025. Tổng tài sản đạt 11.274 tỷ đồng, tăng 14,6%; doanh thu bảo hiểm gốc đạt 5.414 tỷ đồng, tăng 7,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 408,8 tỷ đồng, tăng 32,7%.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô tăng trưởng, mà ở sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động. Lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu cho thấy biên lợi nhuận được cải thiện, phản ánh hiệu quả kiểm soát chi phí và tối ưu danh mục khai thác.

Tỷ lệ chi phí kết hợp (combined ratio) được duy trì ở mức 97,5%, giảm 6,1 phần trăm so với cùng kỳ. Việc kiểm soát chỉ số này dưới ngưỡng 100% và tiếp tục cải thiện cho thấy kỷ luật khai thác và năng lực quản trị rủi ro đang được củng cố theo hướng bền vững.

Đáng chú ý, năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng khi MIC lần đầu tiên được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đánh giá năng lực tài chính ở mức B++ (Good) và năng lực phát hành ở mức bbb (Good), với triển vọng ổn định. Kết quả này phản ánh nền tảng tài chính và năng lực quản trị rủi ro của doanh nghiệp đang từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Chuyển đổi số trở thành nền tảng nâng cao hiệu quả

Song song với việc cải thiện hiệu quả vận hành, MIC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động kinh doanh. Doanh thu từ kênh số đạt khoảng 886 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và chiếm 16,4% doanh thu bảo hiểm gốc. Kết quả này phản ánh sự dịch chuyển trong hành vi khách hàng, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của việc tận dụng hệ sinh thái MB để mở rộng kênh phân phối và gia tăng khả năng tiếp cận thị trường.

MIC cũng là một trong những doanh nghiệp chủ động đầu tư và phát triển hệ thống Core bảo hiểm toàn trình, bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị từ cấp đơn, quản lý công nợ, tái bảo hiểm đến giám định bồi thường. Việc làm chủ hệ thống lõi giúp nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro, tối ưu chi phí và tăng cường khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch và kiểm soát rủi ro ngày càng cao, công nghệ đang trở thành nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tái cấu trúc tạo nền tảng, hướng tới giai đoạn tăng trưởng mới

Trong năm 2025 và đầu năm 2026, MIC đã hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và tái cấu trúc mạng lưới công ty thành viên theo hướng tinh gọn, bám sát định hướng tổ chức lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc tái cấu trúc góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong quản trị và triển khai hoạt động trên toàn hệ thống.

Bước sang năm 2026, năm bản lề hoàn tất chiến lược giai đoạn 2022–2026, MIC xác định thông điệp trọng tâm là “Kiến tạo vị thế”, với phương châm hành động “Tăng tốc – Hiệu quả”.Định hướng xuyên suốt là tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên hiệu quả và kỷ luật tài chính. Doanh nghiệp tập trung bứt phá vị thế thị trường, hướng tới mục tiêu Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, MIC tiếp tục khai thác sâu hệ sinh thái MB, phát triển đa dạng kênh phân phối và nâng cao năng lực vận hành, qua đó tạo động lực tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Về kế hoạch kinh doanh, MIC đặt ra các mục tiêu chủ yếu cho năm 2026 như sau:

- Doanh thu bảo hiểm phấn đấu tăng trưởng 30%, vươn lên Top 3 thị phần trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 34.5%, gắn tăng trưởng quy mô với hiệu quả kinh doanh.

- Tỷ lệ chi phí kết hợp được kiểm soát đưới 95%, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động bền vững.﻿

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm bước vào giai đoạn tái cấu trúc và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế được kỳ vọng sẽ thuộc về các doanh nghiệp duy trì được kỷ luật tài chính, kiểm soát rủi ro tốt và thích ứng nhanh với công nghệ.Với những nền tảng đã được củng cố trong năm 2025, MIC đang từng bước tái định vị trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu, hướng tới một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên hiệu quả và chất lượng.