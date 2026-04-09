Grab đang muốn "khóa chặt" túi tiền của Gen Z

Tại sự kiện thường niên GrabX 2026 vừa qua, Grab đã chính thức công bố tính năng Tap to Pay, một bước đi chiến lược biến chiếc điện thoại thành một thiết bị chấp nhận thanh toán (POS) di động.

"Các đối tác thương nhân có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngay từ ứng dụng GrabMerchant. Chúng tôi đang biến chiếc điện thoại thông minh của thương nhân thành một máy quẹt thẻ. Họ chỉ cần cập nhật ứng dụng và có thể bắt đầu chấp nhận thanh toán thẻ ngay lập tức", Giám đốc sản phẩm tập đoàn Grab, ông Philipp Kandal cho hay.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bùng nổ thanh toán không tiền mặt, động thái này không chỉ là cuộc đua công nghệ mà còn là nỗ lực của "gã khổng lồ" gọi xe nhằm "khóa chặt" người dùng trong hệ sinh thái tài chính số của mình.

Khi chiếc smartphone "hóa thân" thành thẻ ngân hàng

Không còn là những thao tác quét mã QR đôi khi mất thời gian vì lỗi mạng hay camera kém nhạy, Tap to Pay cho phép người dùng thanh toán chỉ bằng một cú chạm nhẹ mặt sau điện thoại vào thiết bị thanh toán. Công nghệ này sử dụng giao thức NFC (Near Field Communication), tương tự như cách Apple Pay hay Samsung Pay đang vận hành, nhưng điểm khác biệt nằm ở sự tích hợp sâu vào hệ sinh thái Grab.

Theo số liệu từ GrabX 2026, tính năng này đã được triển khai tại Philippines và Singapore, hai thị trường có độ phủ thanh toán số cao hàng đầu khu vực. Dự kiến, Tap to Pay sẽ "đổ bộ" vào Indonesia, Malaysia và Thái Lan vào cuối năm nay, và dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2027.

Việc Grab chọn thời điểm này để công bố cho thấy một tầm nhìn dài hạn. Tại Việt Nam, nhóm độc giả trẻ, đặc biệt là GenZ và dân văn phòng, đang dần từ bỏ thói quen mang theo ví vật lý. Trong nền kinh tế số, sự tiện lợi là thứ hấp dẫn mạnh với người tiêu dùng. Grab đang khai thác triệt để tâm lý này để biến ứng dụng của họ không chỉ là nơi đặt xe, giao hàng mà còn là một chiếc ví "tàng hình" luôn sẵn sàng trên tay người dùng.

"Họ không cần thiết bị bổ sung, không cần xếp hàng tại ngân hàng và không cần giấy tờ. Đó là một quầy thanh toán tiêu chuẩn doanh nghiệp nằm gọn trong tay họ", ông Philipp Kandal cho hay.

Trong bối cảnh Đông Nam Á đang là "chảo lửa" của tài chính số với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các siêu ứng dụng. Việc ra mắt Tap to Pay giúp Grab giải quyết một bài toán hóc búa: Làm thế nào để thanh toán tại các cửa hàng nhỏ lẻ, các xe đẩy vỉa hè vốn không có máy POS đắt tiền?

Với Tap to Pay, Grab không chỉ hướng tới người mua mà còn nhắm vào các đối tác thương nhân nhỏ và vừa (MSMEs). Các tiểu thương chỉ cần một chiếc smartphone có hỗ trợ NFC là có thể nhận tiền từ khách hàng. Điều này giúp Grab mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán của mình nhanh chóng mà không tốn chi phí trang bị phần cứng.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab, chia sẻ tại sự kiện: “Chúng tôi muốn ứng dụng Grab trở thành người bạn đồng hành mỗi ngày giúp họ xử lý những tác vụ thủ công, để họ có thể tập trung hơn cho những điều quan trọng trong cuộc sống.” Câu nói này ngầm khẳng định, tài chính số chính là "lớp nền" để Grab thực hiện hóa tham vọng trở thành trợ lý thông minh cho 280 triệu người dân trong khu vực.

Trước đây, Grab từng hợp tác với Moca để triển khai ví điện tử trên ứng dụng nhưng ví này đã dừng hoạt động 2 năm trước. Hiện người dùng có thể dùng tiền mặt, thẻ ngân hàng, ví điện tử MoMo hay Zalopay để thanh toán.

Mảnh ghép quan trọng Việt Nam

Tại sao phải đợi đến năm 2027 để Tap to Pay chính thức xuất hiện tại Việt Nam? Câu trả lời nằm ở cơ sở hạ tầng và hành vi người dùng. Dù tốc độ tăng trưởng thanh toán QR tại Việt Nam đang dẫn đầu khu vực, nhưng độ phủ của các thiết bị hỗ trợ NFC vẫn cần thời gian để đồng bộ.

Việc triển khai các tính năng như GrabPay for Travel (dự kiến cuối năm 2026) hay Discover by Grab (giữa năm 2026) tại Việt Nam trước đó sẽ tạo thói quen sử dụng ví điện tử xuyên biên giới cho người dùng. Đến khi Tap to Pay xuất hiện, nó sẽ là "cú chốt" hoàn hảo để người dùng Việt Nam thanh toán mọi thứ từ bát phở vỉa hè đến vé máy bay chỉ bằng một cái chạm.

"Giải pháp chúng tôi cung cấp hiện nay cơ bản là giúp họ biến chiếc điện thoại thông minh đang dùng để xử lý đơn hàng Grab thành một thiết bị có thể chấp nhận thanh toán thẻ, nó gần như tức thì và cũng rẻ hơn rất nhiều", ông Philipp Kandal cho hay.

Không dừng lại ở đó, Grab còn lồng ghép trí tuệ nhân tạo (AI) vào các dịch vụ tài chính. Chẳng hạn, tính năng Cash Loan (Vay tiền mặt) vốn đã triển khai tại Philippines và sắp tới là Thái Lan, Malaysia, cho thấy Grab đang dần chuyển mình thành một "ngân hàng số" thực thụ, dựa trên dữ liệu khổng lồ về hành vi tiêu dùng của khách hàng để đánh giá tín nhiệm.

Dù lộ trình tại Việt Nam vẫn còn vài năm nữa mới hoàn thiện, nhưng rõ ràng Grab đang chuẩn bị trước cho tương lai. Cuộc đua tài chính số tại Việt Nam và Đông Nam Á sẽ không còn là cuộc đua về số lượng tính năng, mà là cuộc đua về việc ai hiểu người dùng hơn và ai có mặt tại nhiều "điểm chạm" hơn trong đời sống thực tế./