Những ông chồng 'vụng về' giúp Thợ Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu tăng vọt

Nếp sống gia đình tại các thành phố bắt đầu thay đổi, khi các ông chồng trở nên "vụng về" hơn, bận rộn hơn. Ngoài ra, tỷ lệ kết hôn giảm sút, phụ nữ quyết định sống độc lập nhiều hơn. Tất cả những yếu tố này đã góp phần thúc đẩy một mảng dịch vụ mới: dịch vụ sửa chữa điện gia dụng tại nhà.

Báo cáo từ CTCP Điện Máy Xanh cho thấy doanh thu không còn chỉ phụ thuộc vào việc bán thiết bị thuần túy mà đang dịch chuyển mạnh mẽ sang hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật tận nhà.

Sự tiện dụng được ưu tiên

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2026, mảng dịch vụ kỹ thuật (Thợ Điện Máy Xanh) đạt doanh thu 701 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chỉ trong một quý, doanh thu mảng này đã vượt con số 673 tỷ đồng của cả năm 2024. Sự tăng trưởng này phản ánh thực tế về nhu cầu sửa chữa, lắp đặt chuyên nghiệp ngày càng cao từ các hộ gia đình.

Trong nhịp sống hiện đại, nam giới có xu hướng dành ít thời gian hơn cho việc tự tay bảo trì thiết bị điện máy hay hệ thống điện nước do bận rộn với công việc hoặc thiếu kỹ năng chuyên môn đặc thù.

Việc thuê ngoài không chỉ giải quyết vấn đề tiện dụng mà còn đảm bảo tính an toàn kỹ thuật. Để đáp ứng nhu cầu này, đội ngũ Thợ Điện Máy Xanh với 7.663 nhân sự (theo Báo cáo thường niên 2025) đã được huy động tối đa để phủ rộng mạng lưới phục vụ tận nhà.

Theo định hướng từ cuối năm 2025, Thợ Điện Máy Xanh đã được chuyển nhượng từ tập đoàn mẹ MWG sang trực thuộc Công ty CP Đầu tư Điện máy Xanh (ĐMX). Việc chuyên biệt hóa này nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa khâu bán hàng và hậu mãi, giúp ĐMX hoàn thiện mô hình kinh doanh khép kín, từ lúc sản phẩm rời kho đến suốt quá trình sử dụng tại nhà khách hàng.

Bên cạnh các dịch vụ truyền thống như vệ sinh máy lạnh, sửa điện nước, lực lượng này còn đảm nhiệm việc lắp đặt hơn 3.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện tại các điểm bán. Tận dụng hơn 5.000 mặt bằng sẵn có của hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, mảng dịch vụ đã dễ dàng tiếp cận khách hàng, mang về 125 tỷ đồng doanh thu từ các khách hàng ngoài hệ thống, tăng trưởng 63% so với cùng kỳ.

Hoàn thành hơn 1/4 kế hoạch năm

Theo báo cáo kết quả kinh doanh lũy kế quý 1/2026, ĐMX ghi nhận mức doanh thu tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 26% kế hoạch năm (mục tiêu cả năm là 122.500 tỷ đồng). Tổng mạng lưới toàn hệ thống hiện đạt 3.232 cửa hàng, bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ), Điện Máy Xanh (ĐMX), Topzone và Erablue (Indonesia). Đáng chú ý, kết quả tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp thực hiện thắt chặt quy mô cửa hàng tại thị trường trong nước.

Đáng chú ý, kết quả tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp thực hiện thắt chặt quy mô cửa hàng tại thị trường trong nước.

Cụ thể, tại thị trường Việt Nam, chuỗi Điện Máy Xanh hiện còn 2.006 điểm bán, giảm 21 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, chuỗi Thế Giới Di Động cũng ghi nhận mức giảm 3 cửa hàng so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì ở mức 929 điểm bán. Tuy nhiên, hiệu quả doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu lại ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Chuỗi Topzone dẫn đầu với mức tăng 42%, trong khi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh lần lượt đạt mức tăng 34% và 30%.

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm cho thấy nhóm thiết bị công nghệ (ICT) và điện tử tiêu dùng (CE) vẫn giữ vai trò chủ đạo, lần lượt chiếm 54% và 41% tổng doanh thu. Trong đó, các mặt hàng Apple bứt phá với mức tăng 65%, còn nhóm hàng gia dụng và tủ lạnh đồng loạt tăng trưởng 45% so với quý 1/2025.

Thị trường nước ngoài đang trở thành động lực tăng trưởng mới khi chuỗi Erablue tại Indonesia tăng gấp đôi doanh thu, đạt 906 tỷ IDR. Khác với sự chững lại của mạng lưới trong nước, Erablue liên tục mở rộng khi đạt mốc 212 cửa hàng, tăng thêm 117 điểm bán sau một năm. Doanh nghiệp dự kiến sẽ nâng quy mô chuỗi này lên 500 cửa hàng vào năm 2027.

Thúy Hạnh