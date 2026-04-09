Chủ dự án Gem Sky World tăng vốn lên hơn 13.200 tỷ đồng, nợ phải trả giảm mạnh

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Bất động sản Hà An) mới đây có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 236 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 11,3% so với năm trước. Khoản lợi nhuận này đã giúp doanh nghiệp giảm lỗ lũy kế từ hơn 302 tỷ đồng xuống còn 59 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 15.345 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng sau một năm. Trong kỳ, công ty tăng vốn điều lệ từ hơn 9.900 tỷ đồng lên mức 13.217 tỷ đồng; lợi ích của cổ đông không kiểm soát cũng tăng vọt từ 635 tỷ đồng lên 2.187 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả giảm hơn 2.800 tỷ đồng về mức 8.337 tỷ đồng. Qua đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 1,09 lần xuống 0,54 lần.

Về cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng giảm khoảng 600 tỷ đồng về mức 1.440 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu cũng giảm mạnh còn hơn 400 tỷ đồng; nợ phải trả khác giảm khoảng 1.400 tỷ đồng về mức 6.500 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Về nghĩa vụ thanh toán trái phiếu, Bất động sản Hà An cho biết trong kỳ đã thanh toán hơn 23 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã HAACH2226001 và gần 24 tỷ đồng tiền lãi của mã HAACH2427001.

Được biết, mã HAACH2226001 phát hành ngày 20/07/2022, giá trị phát hành 210 tỷ đồng, giá trị lưu hành 168 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn 20/07/2026.

Còn mã HAACH2427001 phát hành ngày 28/06/2024, giá trị phát hành 235 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn 28/06/2027.

Bất động sản Hà An được thành lập tháng 2/2018 và được CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE) mua lại vào tháng 8 cùng năm. Hiện đây là công ty con trực tiếp do DXG sở hữu 100% vốn. Hiện, ông Ngô Quang Ninh (SN 1983) làm Tổng Giám đốc công ty này.

Bất động sản Hà An là đơn vị đã trúng đấu giá khu đất công hơn 92 ha ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3.060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019. Hiện nay, khu đất này đang được triển khai dự án Gem Sky World.

Ngoài Gem Sky World, công ty này còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…