VIB có những nhân sự nhận 1 triệu USD/năm, ông Đặng Khắc Vỹ đề nghị Kafi trả 500 triệu - 1 tỷ/tháng để săn người tài

Tổng Giám đốc Kafi Trịnh Thanh Cần chia sẻ tại đại hội

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 9/4, Chứng khoán Kafi đã thông qua mục tiêu lãi 1.050 tỷ đồng, kế hoạch tăng vốn lên gần 8.800 tỷ đồng và chuẩn bị cho lộ trình IPO năm 2026.

Mục tiêu lợi nhuận tăng 129%, niêm yết cổ phiếu

Năm 2025, doanh thu hoạt động của chứng khoán Kafi đạt 2.842 tỷ đồng, tăng 197% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 458 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế ghi nhận 364,7 tỷ đồng. Hoạt động cho vay ký quỹ đóng vai trò động lực với dư nợ đạt 10.720 tỷ đồng, tăng 101%. Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 412,4 tỷ đồng được doanh nghiệp giữ lại toàn bộ

Đại hội cũng chính thức thông qua việc ông Lê Quang Trung từ nhiệm, chuyển giao vai trò điều hành cao nhất cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.

Chuẩn bị cho lộ trình niêm yết cổ phiếu vào năm 2026, Kafi đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129%. Quy mô tổng tài sản dự kiến mở rộng lên mức 35.000 tỷ đồng.

Đại hội thông qua kế hoạch phát hành 128,75 triệu cổ phiếu để nâng quy mô vốn điều lệ từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787,5 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu này bao gồm 125 triệu đơn vị chào bán ra công chúng và 3,75 triệu đơn vị phát hành cho người lao động. Nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên phân bổ 70% cho mảng cho vay ký quỹ và 30% cho tự doanh. Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức tối đa 12% bằng tiền mặt hoặc cổ phần cho năm 2026.

Yêu cầu đãi ngộ triệu USD để hút người tài

Trong phần thảo luận, đại diện nhóm cổ đông lớn Đặng Khắc Vỹ đã đặt ra bài toán về tư duy quản trị để Ban điều hành Kafi tham chiếu cho hành trình dài hạn.

Ông Vỹ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ vận hành với tinh thần "Startup Confidence" – nghĩa là dù quy mô vốn lớn nhưng vẫn duy trì được khát khao tăng trưởng và tốc độ thực thi quyết liệt.

Để hiện thực hóa tham vọng vươn lên nhóm dẫn đầu, đại diện cổ đông lớn gợi mở về một cơ chế đãi ngộ vượt trội nhằm thu hút nhân tài. Dẫn chiếu từ thực tế tại hệ thống VIB – nơi hiện có những nhân sự nhận thu nhập 1 triệu USD mỗi năm – ông Vỹ khẳng định sự linh hoạt tối đa trong chính sách lương thưởng là chìa khóa để giữ chân người giỏi.

Thông điệp trực tiếp gửi tới Ban lãnh đạo Kafi là không để rào cản tài chính làm mất đi nhân tài. Ông Vỹ nói: “Nếu 250 triệu/tháng mà chưa lấy được người giỏi, lấy 500 triệu. 500 triệu chưa lấy được người giỏi, lấy 750 triệu. 750 triệu chưa lấy được người giỏi, lấy 1 tỷ. 1 tỷ chưa lấy được người giỏi, lấy hơn nữa”.

Lý giải về đề xuất này, ông Vỹ cho rằng đây là nguyên tắc chia sẻ lợi ích công bằng dựa trên giá trị thặng dư mà người lao động kiến tạo cho tổ chức. Đi cùng với mức đãi ngộ đặc biệt, Ban lãnh đạo Kafi được kỳ vọng sẽ thiết lập những tiêu chuẩn khắt khe về hiệu suất vận hành và tinh thần cống hiến.

Đội ngũ quản lý cấp cao cần duy trì sự đam mê và thái độ làm việc quyết liệt để truyền cảm hứng xuống các cấp nhân sự bên dưới, tạo đà cho mục tiêu hoàn thiện năng lực tài chính và quản trị trước thềm niêm yết.