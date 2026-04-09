Chuyện gì đang xảy ra với Novaland (NVL)?

Theo ông Bắc, dự kiến từ nay đến năm 2027, doanh nghiệp tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm tại Aqua City. Đồng thời, triển khai xây dựng các công trình trọng điểm như trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại…

Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland cũng không còn xuất hiện trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE).

Lần gần nhất mã chứng khoán NVL bị cắt margin là do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024. Sau đó, NVL vẫn chưa khắc phục được tình trạng này do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên các báo cáo tài chính hợp nhất soát xét từ bán niên 2024 đến bán niên 2025 vẫn ở mức lỗ. Tuy nhiên, với kết quả lợi nhuận dương trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 vừa công bố, cổ phiếu NVL đã được cấp margin trở lại.

Theo tài liệu đại hội cổ đông 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; mục tiêu 2026 có lãi với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng. Công ty không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.

Trong năm 2026, Novaland tăng tốc xây dựng hoàn thiện và bàn giao tại các cụm dự án: Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm City… Về công tác cấp sổ, dự kiến sẽ bàn giao giấy chứng nhận tại các dự án: Sunrise Riverside, Kingston Residence, The Sun Avenue, Lucky Palace, Sunrise City, Orchard Garden, Palm City, Tresor, Golden Mansion, Garden Gate…

Đối với phương án phát hành 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ chưa thực hiện trong năm 2025, Novaland cho biết hiện đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có định hướng hợp tác lâu dài và phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để tiếp tục triển khai trong năm 2026. Công ty cũng dự kiến trình đại hội thông qua việc tăng số lượng cổ phiếu và điều chỉnh giá nhằm tối ưu hóa giá trị phát hành và lợi ích của cổ đông.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu, Công ty đã lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu, tuy nhiên chưa đạt được sự đồng thuận, do đó chưa thể triển khai trong năm 2025, dự kiến tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Về các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, trong năm 2025, Novaland đã triển khai khoản huy động vốn 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Công ty đang tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các phương án đã được thông qua trong năm 2026. Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, tài chính trong thời điểm hiện tại, hội đồng quản trị (HĐQT) đã đánh giá và nhận thấy các phương án này là kênh huy động vốn vẫn còn tiềm năng, mang lại nguồn vốn hoạt động cho Công ty.

Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm) đã được các bên đồng thuận sửa đổi nhiều lần từ năm 2024 đến nay, Novaland dự kiến trình đại hội thông qua phương án tái cấu trúc mới như gia hạn thanh toán lãi, gia hạn ngày đáo hạn thêm 01 năm. Thời gian qua, một số trái chủ quốc tế đã chuyển đổi dư nợ trái phiếu thành cổ phiếu. Cụ thể, gần nhất, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành gần 2,48 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư nước ngoài để chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 84,2 tỷ đồng, ngày chuyển đổi là 31/03/2026. Trước đó, trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, có 4 nhà đầu tư nước ngoài đã được phát hành tổng cộng 20,75 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng.