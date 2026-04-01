Highlands Coffee lãi EBITDA gần 1.100 tỷ đồng, vẫn thuộc danh sách kiểm tra chuyên ngành 2026 của Cục Thuế

Nhằm tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, Cục Thuế đã có Công văn số 1927/CT-KTr yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử đẩy mạnh rà soát việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp.

Tiếp đó, Cục Thuế ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 tại Quyết định số 446/QĐ-CT, giao Trưởng ban Kiểm tra chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo kế hoạch, có 108 doanh nghiệp chủ yếu tại các địa phương.

Đáng chú ý, ﻿một cái tên quen thuộc với nhiều người là CTCP Dịch vụ Cà phê Cao nguyên, pháp nhân vận hành chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam Highlands Coffee.

Highlands Coffee do doanh nhân David Thái (Thái Phi Điệp) sáng lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1999 như một thương hiệu cà phê đóng gói với sản phẩm là cà phê rang xay chất lượng cao.

10 năm sau, tức năm 2012, Jollibee Foods Corporation mua cổ phần Highlands Coffee thông qua thương vụ với Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế (VTI Group) - công ty do David Thái sáng lập.

Theo báo cáo của Jollibee Foods Corporation, đại gia Philippines này đang nắm giữ 60% cổ phần tại CTCP SF Vũng Tàu (SF Vung Tau JSC), là doanh nghiệp đang nắm giữ 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee Service) - đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee.

Theo báo cáo từ ông chủ Philippines, Highlands Coffee được khẳng định là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam với 985 cửa hàng (tính đến 31/12/2025) và phục vụ hơn 100 triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Lợi nhuận EBITDA trong năm 2025 của Highlands Coffee đạt khoảng 2,48 tỷ peso, tương đương hơn 1.097 tỷ đồng.

﻿Năm 2023 là năm đầu tiên Jollibee công bố số liệu của riêng Highlands Coffee trong báo cáo. Từ đó, lợi nhuận EBITDA của Highlands Coffee đã tăng 5,7% trong năm 2025 và 4,5% trong năm 2024.

Trong năm 2025, Highlands Coffee mở thêm 134 cửa hàng, nâng tổng số lên 985. Trong đó, 38 cửa hàng ở Philippines, còn lại ở Việt Nam. Theo mô hình, 851 thuộc chuỗi của Jollibee, còn lại 96 là nhượng quyền.﻿