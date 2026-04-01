Xây dựng Hòa Bình (HBC): Kiểm toán chưa thể xác minh 4.800 tỷ tài sản, lãnh đạo nói gì?

Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình do chưa thu thập đủ thư xác nhận công nợ.

Tổng giá trị các khoản mục chưa thể xác minh lên đến hơn 4.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng tài sản. Các khoản này bao gồm 1.418 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng, 533 tỷ đồng trả trước cho người bán và 671 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn 1.482 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn và 618 tỷ đồng người mua trả tiền trước chưa được kiểm toán xác thực.

Giải trình về vấn đề này, ban lãnh đạo Hòa Bình cho biết thời gian thực hiện kiểm toán khá hạn hẹp. Số lượng khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu phụ của công ty rất lớn nên việc thu hồi thư xác nhận gặp hạn chế khách quan.

Phía công ty khẳng định đối với số dư công nợ hiện tại, doanh nghiệp có đủ bằng chứng về hợp đồng kinh tế và hóa đơn tài chính để ghi nhận theo đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 4.620 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ở mức 304 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay trong năm lên tới 383,8 tỷ đồng. Toàn bộ lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi không đủ bù đắp chi phí trả lãi cho các tổ chức tín dụng. Khoản lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Chi phí lãi vay neo cao xuất phát từ tổng nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 3.939 tỷ đồng. Thanh khoản của công ty chịu ảnh hưởng khi 10.553 tỷ đồng tài sản đang nằm ở các khoản phải thu. Nợ phải trả lên đến 14.144 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế 2.084 tỷ đồng đã khiến vốn chủ sở hữu hợp nhất giảm xuống còn 1.957 tỷ đồng.

Bất chấp áp lực tài chính, ban điều hành dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 6/2026 mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng, tăng 116% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đi ngang ở mức 250 tỷ đồng.

Cơ sở cho tham vọng tăng trưởng đột biến này nằm ở giá trị sản lượng đã ký hợp đồng nhưng chưa thực hiện (backlog). Theo thông tin từ ban lãnh đạo công bố vào quý 3/2025, backlog cho riêng năm 2026 của Hòa Bình hiện đạt mức rất cao, trên 10.000 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn việc đảm bảo cho kế hoạch doanh thu trong chu kỳ tới.

Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng còn dựa trên chiến lược mở rộng thị trường nước ngoài, tiêu biểu là việc triển khai thi công hai dự án hạ tầng quy mô lớn tại Campuchia.

Tại thị trường nội địa, công ty định hướng hoàn thiện năng lực đầu tư, vận hành mảng nhà ở xã hội và hợp tác cải tạo chung cư cũ tại nhiều tỉnh thành. Về dòng tiền, doanh nghiệp lên kế hoạch đẩy mạnh thu hồi nợ thông qua biện pháp pháp lý và kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận cơ cấu nợ sắp đến hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cho các dự án mới.﻿