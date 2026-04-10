Giải mã “lá chắn” giúp Masan đứng vững qua các kịch bản của nền kinh tế

Lạm phát tăng – Mảng tài nguyên dẫn dắt, bán lẻ hưởng lợi từ hành vi tiêu dùng

Khi lạm phát tăng, giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên làm giảm giá trị của tiền tệ. Với Masan, đây là thời điểm mảng Masan High-Tech Materials (MSR) trở thành động lực tăng trưởng chính. Vonfram – sản phẩm chủ lực của MSR – là vật liệu quan trọng không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất đến công nghệ cao. Là doanh nghiệp sở hữu mỏ vonfram lớn nhất đang hoạt động ngoài Trung Quốc, MSR có thể được hưởng lợi khi mặt bằng giá hàng hóa đi lên.

Thực tế, sự thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá vonfram lên cao trong năm 2025, điều này đã phản ánh vào kết quả kinh doanh của MSR khi khi lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 đạt 222 tỷ đồng – mức cao nhất theo quý kể từ năm 2022. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu đạt 7.443 tỷ đồng và mảng kinh doanh này đã có lãi trở lại với lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ so với năm trước.

Trong kịch bản lạm phát tăng, thu nhập từ tài nguyên khoáng sản có thể trở thành nguồn lợi nhuận để bù đắp cho các áp lực chi phí đầu vào của các mảng khác trong hệ sinh thái của Masan.

Đồng thời, lạm phát tăng làm thay đổi hành vi người tiêu dùng. Khi giá cả leo thang, ưu tiên hàng đầu không còn là tiện lợi hay trải nghiệm, mà là giá cả. Lúc này, hệ thống WinMart và WinMart+ phát huy lợi thế quy mô với mạng lưới 4.737 cửa hàng tính đến cuối tháng 2/2026. Nhờ khả năng đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất và kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng từ nông trại đến tay người dùng, WinCommerce có thể giữ giá cả ổn định, xây dựng niềm tin vững chắc trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Trong bối cảnh đó, dòng khách hàng sẽ có xu hướng dịch chuyển từ các kênh nhỏ lẻ sang hệ thống bán lẻ hiện đại để tối ưu chi tiêu thông qua các chương trình hội viên WIN đang ngày càng mở rộng, hiện đã cán mốc hơn 15 triệu thành viên. Dù không hưởng lợi trực tiếp từ giá hàng hóa như MSR, nhưng WinCommerce lại hưởng lợi từ sự thay đổi hành vi tiêu dùng mang tính bền vững.

Đình lạm – Tiêu dùng thiết yếu trở thành điểm tựa

Đình lạm là kịch bản khó khăn nhất khi giá cả leo thang mà kinh tế lại trì trệ, người tiêu dùng vừa phải gánh chi phí sinh hoạt cao vừa đối mặt với nguy cơ mất việc làm. Phản ứng phổ biến của người tiêu dùng khi đó là cắt giảm chi tiêu, đặc biệt với các sản phẩm không thiết yếu. Những ngành gắn với tiêu dùng tùy chọn thường chịu ảnh hưởng mạnh nhất trong giai đoạn này. Tuy nhiên, người dân có thể trì hoãn mua sắm lớn, nhưng không thể cắt giảm nhu cầu ăn uống hàng ngày.

Khi này, Masan Consumer (Hose: MCH) lại trở thành điểm tựa vững chắc nhờ danh mục sản phẩm thiết yếu gồm những thương hiệu mạnh hiện diện tại 98% hộ gia đình Việt Nam như Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake -Up 247. Những mặt hàng như gia vị, nước mắm, mì ăn liền,... có độ co giãn nhu cầu theo thu nhập rất thấp, giúp doanh thu của tập đoàn được bảo vệ ngay cả khi ngân sách của người dân bị siết chặt.

Đồng thời, với chiến lược cao cấp hóa danh mục, MCH không chỉ phục vụ nhu cầu cơ bản mà còn giữ chân được phân khúc khách hàng trung lưu vốn đang muốn tiết kiệm nhưng vẫn đòi hỏi chất lượng, tạo ra một "lớp đệm" an toàn giúp Masan đứng vững giữa bối cảnh suy giảm chung của thị trường.﻿

Tăng trưởng ổn định – Khi cả ba mảng kinh doanh cùng tăng trưởng

Nếu lạm phát và đình lạm là những phép thử về khả năng chống chịu, thì giai đoạn tăng trưởng ổn định của nền kinh tế lại là lúc cả 3 mảng kinh doanh của Masan cùng tăng trưởng hiệu quả. Trong kịch bản này, thu nhập người dân cải thiện, niềm tin tiêu dùng tăng lên và hoạt động sản xuất đầu tư mở rộng.

Với MSR, nhu cầu kim loại công nghiệp tăng theo chu kỳ sản xuất và tiêu dùng đồ điện tử toàn cầu, kéo theo sản lượng và độ ổn định của đơn hàng khi các đối tác công nghệ lớn quay lại quỹ đạo phát triển.

Với WCM, tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với lưu lượng khách hàng lớn hơn và giá trị giỏ hàng cao hơn, cho phép WCM có thể gia tăng tốc độ mở điểm, tối ưu hóa lợi nhuận trên từng cửa hàng. Đồng thời, mảng thịt mát MEATDeli của Masan MEATLife cũng sẽ được hưởng lợi khi người dân sẵn sàng chi trả cao hơn cho nguồn đạm động vật sạch và an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, MCH hưởng lợi từ xu hướng nâng cấp tiêu dùng. Người tiêu dùng không chỉ mua nhiều hơn mà còn sẵn sàng chi trả cho các thương hiệu mạnh và cao cấp hơn, mở ra dư địa tăng trưởng cả về sản lượng lẫn giá bán.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở sự cộng hưởng giữa các mảng kinh doanh, chúng không chỉ tăng trưởng độc lập mà cùng hưởng lợi từ một nền kinh tế và sức mua cải thiện. WCM trở thành kênh phân phối hiệu quả nhất cho các sản phẩm mới của MCH, trong khi MCH tận dụng hệ thống bán lẻ để mở rộng độ phủ và trực tiếp thu thập phản hồi người dùng thông qua hạ tầng số.

Khi các yếu tố này đồng thời thuận lợi, tăng trưởng của Masan không đơn thuần là phép cộng, mà trở thành hiệu ứng đòn bẩy nơi mỗi mảng kinh doanh giúp khuếch đại giá trị cho mảng còn lại.

Ba kịch bản – lạm phát tăng, đình lạm và tăng trưởng ổn định – bao phủ phần lớn những trạng thái có thể xảy ra của nền kinh tế toàn cầu. Với mỗi kịch bản, Masan đều có ít nhất một mảng kinh doanh có thể đóng vai trò dẫn dắt hoặc phòng thủ chủ động, từ đó tạo khả năng duy trì sự cân bằng và hoạt động ổn định khi môi trường thay đổi đột ngột. Đây chính là chìa khóa để Masan có thể đạt được tăng trưởng bền vững trong một nền kinh tế với những dự báo khó lường.