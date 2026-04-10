Sau Vinaconex, An Quý Hưng tiếp tục thâu tóm đơn vị sở hữu khu đất vàng ngay cạnh siêu dự án Vinhomes đang triển khai tại trung tâm Hà Nội

Ngày 7/4, Công ty cổ phần An Quý Hưng Holding đã mua vào 423.000 cổ phiếu GTD của Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình nâng số lượng cổ phiếu sở hữu của doanh nghiệp này lên hơn 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu tăng lên 24%.

Trong ngày 7/4, không có cổ phiếu GTD nào được giao dịch khớp lệnh nhưng có hơn 1,86 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị giao dịch hơn 344 tỷ đồng, tương ứng với giá giao dịch trung bình gần 185.000 đồng/cp, cao hơn 10% so với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày đó (166.900 đồng/cp).

Ước tính theo mức giá gần 185.000 đồng/cp trên, An Quý Hưng Holding đã chi khoảng 78 tỷ đồng để mua vào 423.000 cổ phiếu GTD.

Đáng chú ý, chỉ trước đó 4 ngày, ngày 3/4, An Quý Hưng Holding cũng vừa mua vào 1,35 triệu cổ phiếu GTD nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,94% lên 19,45% trở thành cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình.

Ngày 3/4, cổ phiếu GTD cũng có giao dịch thỏa thuận 1,35 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch hơn 259 tỷ đồng (giá trung bình 191.900 đồng/cp).

Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, An Quý Hưng Holding đã thực hiện 2 giao dịch mua vào hơn 1,77 triệu cổ phiếu GTD với số tiền bỏ ra ước tính khoảng 337 tỷ đồng.

An Quý Hưng Holding mới thành lập vào tháng 10/2025, do ông Nguyễn Xuân Tùng làm Tổng giám đốc. Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG) nắm 79,2% vốn điều lệ, bà Đỗ Thị Thanh, vợ ông Đông nắm 19,2% và ông Nguyễn Xuân Tùng sở hữu 1,6% còn lại.

An Quý Hưng Holding là công ty mẹ nắm 99,998% vốn điều lệ của Công ty TNHH An Quý Hưng. Công ty TNHH An Quý Hưng từng nắm giữ 99,92% vốn của Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất của Vinaconex khi doanh nghiệp này mới thành lập.

Trước đây, Pacific Holdings nắm giữ 52,4% vốn Vinaconex, sau đó giảm xuống còn 45,1% (tương đương giá trị góp vốn khoảng 2.702 tỷ đồng).

Giầy Thượng Đình ngày 7/4 đã có thông báo về việc không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.﻿

Tại ngày chốt danh sách 2/4/2026, cơ cấu cổ đông của Giầy Thượng Đình gồm 97 cổ đông. Trong đó có 2 cổ đông lớn nắm giữ hơn 8,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 92,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Cụ thể, bà Mai Huyền Trang sở hữu gần 6,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 68,66%); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải nắm hơn 2,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%).

Còn lại 95 cổ đông không phải là cổ đông lớn, nắm giữ tổng cộng 682.200 cổ phiếu GTD, tương ứng 7,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Giầy Thượng Đình thì vốn chủ sở hữu của công ty âm hơn 12,4 tỷ đồng.

Theo quy định, Giầy Thượng Đình không đáp ứng điều kiện về “vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên” và cơ cấu cổ đông "có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ". Do đó, doanh nghiệp hiện không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Trước đó, HNX cũng đã có quyết định đưa cổ phiếu GTD vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 9/4/2026, chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần do doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Ngoài ra, cổ phiếu GTD còn bị duy trì diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Giầy Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần hơn 66 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2024. Lỗ sau thuế gần 39 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính tới cuối năm 2025 gần 106 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 1957, Giày Thượng Đình tiền thân là xưởng X30 thuộc Cục quân khu – Tổng cục Hậu cần, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội. Năm 1993, cái tên Giày Thượng Đình chính thức được áp dụng và trở thành một thương hiệu khó quên của nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt.

Tuy nhiên, sau thời hoàng kim, Giầy Thượng Đình dần đánh mất thị phần. Làn sóng hàng hiệu như Adidas, Puma, Nike,...đổ bộ Việt Nam, dấy lên cuộc tranh khốc liệt giữa các thương hiệu giày dép ngoại và hàng nội địa, khiến giày Giày Thượng Đình gần như bị lép vế hoàn toàn.

Đáng chú ý, dù hoạt động kinh doanh chính ảm đạm, Giầy Thượng Đình hiện sở hữu khu "đất vàng" số 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội, nơi đặt nhà máy, rộng hơn 3,6 ha, có mặt tiền trên trục đường Nguyễn Trãi.

Nhà máy ở gần bên cạnh siêu dự án phức hợp cao cấp Vinhomes Galaxy (Vinhomes Cao Xà Lá) tại 233 – 233B – 235 Nguyễn Trãi với chung cư, văn phòng và trung tâm thương mại.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục dự án thí điểm nhà ở thương mại trên các loại đất khác, trong đó có dự án tại khu đất nhà máy Giầy Thượng Đình.

Khu đất dự kiến chuyển đổi thành nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại - dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình. Giầy Thượng Đình là chủ đầu tư, tổng vốn dự kiến 1.600 tỷ đồng , thời gian thực hiện bao gồm di dời nhà máy và xây dựng, hướng tới hoàn thành vào năm 2030.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn sở hữu 2 khu đất với tổng diện tích gần 36.000 m2 tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam), thời hạn thuê đến năm 2054, cùng một số khu đất thuê khác tại phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa cũ) và Hạ Đình (quận Thanh Xuân cũ) tại Hà Nội.

Cuối năm 2025, UBND TP Hà Nội chào bán 6,38 triệu cổ phần GTD với giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá thu hút sự quan tâm của 15 nhà đầu tư, tất cả đều là cá nhân. Kết quả, có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá toàn bộ số cổ phần chào bán.

Giá trúng đấu giá cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phần, giá trúng thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phần. Giá trúng bình quân đạt 215.999 đồng/cổ phần, cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm và gấp khoảng 3 lần thị giá cổ phiếu GTD trên sàn chứng khoán tại thời điểm ngày 16/12.

