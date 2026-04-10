Bị chuyển hồ sơ vi phạm sang cục thuế, Huy Thanh Jewelry có quy mô hoạt động ra sao?

Phụng Tiên | 10-04-2026 - 09:23 AM | Doanh nghiệp

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty do không báo cáo đúng hạn trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và cung cấp số liệu không chính xác từ hai lần trở lên trong một năm tài chính.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (thương hiệu Huy Thanh Jewelry).

Theo kết luận, trong giai đoạn được thanh tra, Huy Thanh Jewelry nhìn chung đã tuân thủ các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng. Về kế toán, thuế cũng như việc lập, sử dụng hóa đơn chứng từ, doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ hóa đơn mua vàng từ các đơn vị có chức năng, đồng thời lưu trữ hồ sơ và thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định. Cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng từ phía công ty.

Dù vậy, cơ quan thanh tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, doanh nghiệp chưa thực hiện đúng thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất. Bên cạnh đó, số liệu báo cáo hoạt động sản xuất chưa chính xác; việc gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn, quy định nội bộ, cũng như thông báo thay đổi người phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền đều chậm so với thời hạn quy định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bị xác định kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và không nộp Phụ lục I theo quy định.

Đồng thời, hồ sơ vi phạm đã được chuyển đến Cục Thuế TP Hà Nội để tiếp tục xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Huy Thanh Jewelry thực hiện 3 kiến nghị nhằm khắc phục các sai phạm đã được chỉ ra.

Huy Thanh Jewelry được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Văn Hy nắm 99,4% vốn và ông Nguyễn Hải Hưng sở hữu 0,6%. Hiện doanh nghiệp vận hành 17 điểm kinh doanh tại khu vực miền Bắc (gồm trụ sở chính, một nhà máy sản xuất và 15 cửa hàng bán lẻ), đồng thời có thêm 7 điểm tại miền Trung và 12 điểm tại miền Nam.

Vàng phá vỡ mốc 190 triệu: Huy Thanh, Bảo Tín Mạnh Hải đua bán vàng mini 0,05 - 0,1 chỉ, PNJ bán 0,39 - 0,79 chỉ, đúc Doraemon, Hello Kitty vào hộp mù

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

Giải mã “lá chắn” giúp Masan đứng vững qua các kịch bản của nền kinh tế

Giải mã “lá chắn” giúp Masan đứng vững qua các kịch bản của nền kinh tế Nổi bật

Xây dựng Hòa Bình (HBC): Kiểm toán chưa thể xác minh 4.800 tỷ tài sản, lãnh đạo nói gì?

Xây dựng Hòa Bình (HBC): Kiểm toán chưa thể xác minh 4.800 tỷ tài sản, lãnh đạo nói gì? Nổi bật

Lợi nhuận vượt Mỹ và Ấn Độ, Việt Nam tiếp tục hút 'siêu dự án' chip 4 tỷ USD của Samsung

Lợi nhuận vượt Mỹ và Ấn Độ, Việt Nam tiếp tục hút 'siêu dự án' chip 4 tỷ USD của Samsung

09:23 , 10/04/2026
Doanh nghiệp liên quan Vinaconex vừa mua vào hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu của công ty sở hữu khu "đất vàng" ngay bên cạnh siêu dự án Vinhomes đang triển khai

Doanh nghiệp liên quan Vinaconex vừa mua vào hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu của công ty sở hữu khu "đất vàng" ngay bên cạnh siêu dự án Vinhomes đang triển khai

09:19 , 10/04/2026
Biến động nhân sự tại Thép Nam Kim

Biến động nhân sự tại Thép Nam Kim

08:35 , 10/04/2026
KLC Group - 9 năm kiến tạo, vươn tầm kỷ nguyên mới

KLC Group - 9 năm kiến tạo, vươn tầm kỷ nguyên mới

08:00 , 10/04/2026

