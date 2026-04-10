Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở trường Tiểu học Bình Quới Tây: Tạm ngưng cơ sở cung cấp suất ăn

Ngày 10-4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM thông tin bước đầu cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã thực hiện theo chỉ đạo tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu ghi nhận Trường Tiểu học Bình Quới Tây có ký kết cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh bán trú với Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (địa chỉ: 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM).

Ngày 7-4, thức ăn được chế biến tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước và vận chuyển đến Trường Tiểu học Bình Quới Tây để chia suất ăn.

Thực đơn bữa trưa gồm các món cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận; bữa xế là bánh flan.

Tổng cộng 740 học sinh sử dụng bữa trưa ngày 7-4-2026 vào các khung giờ 10 giờ 30 phút và 11 giờ; bữa xế lúc 14 giờ 30 phút.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây - Ảnh tư liệu

Trong hai ngày 8 và 9-4, phòng y tế nhà trường và Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận nhiều học sinh có triệu chứng sốt, đau bụng. Đến 15 giờ ngày 9-4, có tổng cộng 107 học sinh có triệu chứng bất thường đến khám và điều trị tại các bệnh viện.

Trước đó, ngày 8-4, các mẫu lưu thực phẩm tại trường đã được UBND phường Bình Quới gửi đến Viện Y tế công cộng TP HCM để kiểm nghiệm. Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cũng đề nghị Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm nhằm thu thập dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện Sở An toàn thực phẩm đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND phường Bình Quới và các cơ quan chuyên môn để tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe bệnh nhân, thống kê số ca mắc và điều trị; đồng thời chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc.

Các bước tiếp theo của quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm sẽ được thực hiện nhằm bảo đảm tính khoa học và đúng quy định pháp luật.