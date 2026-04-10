Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu chủ tịch VRG trước giờ tuyên án: Sai phạm là do tôi tạo nên

Theo Ý Linh | 10-04-2026 - 16:58 PM | Doanh nghiệp

Sau nhiều ngày xét xử, phiên toà hình sự sơ thẩm liên quan các sai phạm tại 39-39B Bến Vân Đồn đã bước vào giai đoạn nghị án.

HĐXX TAND TPHCM dự kiến tuyên án sơ thẩm đối với 22 bị cáo liên quan đến các sai phạm tại khu "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM vào chiều nay (10-4).

Trước khi HĐXX đưa ra phán quyết cuối cùng, các bị cáo được nói lời sau cùng, bày tỏ sự hối hận sâu sắc và mong muốn nhận được sự khoan hồng đặc biệt từ pháp luật.

Cựu lãnh đạo VRG nhận trách nhiệm

Bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su - VRG), bị truy tố về hai tội danh "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", nhận lỗi về mình.

- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Quang Thung

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Thung khẳng định bản thân đã nhận thức rõ những sai phạm gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước, lên tới hơn 542,7 tỉ đồng.

"Tôi thấy hậu quả cơ bản đã được khắc phục, các bị cáo đều tích cực hợp tác. Do quá tin tưởng vào bị cáo Dừa và bị cáo Linh nên tôi đã chỉ đạo anh em thực hiện, vì vậy mọi sai phạm là do tôi tạo nên" - bị cáo Thung trình bày.

Bị cáo Thung cũng xin HĐXX xem xét đến tình trạng sức khỏe cá nhân, mắc 3 căn bệnh nguy hiểm và di chứng sau đột quỵ.

Xin nhận lại kỷ vật, xin mức án 5 năm

Được xác định là những người chủ động "đặt vấn đề" và đưa hối lộ để thâu tóm khu đất công không qua đấu giá, hai bị cáo nhóm tư nhân cũng bày tỏ sự ăn năn hối lỗi muộn màng.

Bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) thừa nhận những ngày diễn ra phiên tòa là khoảng thời gian bà hiểu rõ hơn về bản chất vụ án và đây là "bài học rất đắt giá" cho cá nhân bị cáo cũng như gia đình.

- Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà

Ngoài việc xin khoan hồng, bị cáo Linh cũng đề đạt nguyện vọng được nhận lại các thiết bị máy tính, báo cáo thuế và kỷ vật... đang bị thu giữ để có thể ủy quyền điều hành, duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch HĐTV Công ty Phú Việt Tín) thừa nhận khi để sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và khiến gia đình suy sụp.

Bị cáo Dừa nhấn mạnh trong suốt quá trình điều tra đã tích cực hợp tác và nộp khắc phục số tiền lớn hơn nhiều so với khoản lợi ích mà cá nhân đã hưởng (bị cáo bị cáo buộc hưởng lợi hơn 51,9 tỉ đồng và đã nộp khắc phục hơn 52,3 tỉ đồng).

Bị cáo Dừa mong HĐXX tuyên mức án 5 năm tù để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Trước đó, nêu quan điểm xử lý vụ án, VKSND TPHCM nhận định toàn bộ thiệt hại đã được các bị cáo tự nguyện khắc phục, trong đó có người nộp vượt nghĩa vụ, có người không hưởng lợi nhưng vẫn tự nguyện nộp tiền.

Tổng thiệt hại của vụ án được xác định là hơn 542,7 tỉ đồng, VKS đề nghị HĐXX áp dụng các quy định liên quan của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Bộ luật Dân sự, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền thiệt hại cho bị hại cho VRG; phần còn lại tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

Cựu chủ tịch, Tổng giám đốc VRG nộp hàng chục tỉ đồng, xin miễn hình phạt


Theo Ý Linh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên