PTI dự kiến lợi nhuận 'đi lùi', trình phương án tăng vốn lên 1.800 tỷ đồng

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (MCK: PTI) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vào ngày 22/4 tại Trụ sở chính của công ty, Tòa nhà Số 95 Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Theo tài liệu chuẩn bị cho đại hội, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm đạt 4.139 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế giảm 14% so với năm ngoái, dự kiến đạt 320 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2025, PTI đạt doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 3.293 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 361 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, tổng lợi nhuận chưa phân phối hơn 900 tỷ đồng.

Nguồn: PTI

Về phương án phân phối lợi nhuận, PTI cho biết trong bối cảnh rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu, doanh nghiệp cần duy trì nền tảng tài chính an toàn và linh hoạt. Do đó, định hướng ưu tiên là củng cố năng lực tài chính và chất lượng vốn.

Theo PTI, việc duy trì nền tảng vốn vững chắc không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro huy động vốn trong điều kiện thị trường kém thuận lợi, mà còn tạo điều kiện tận dụng cơ hội khi thị trường chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở đó, ban điều hành đề xuất không chia cổ tức tiền mặt năm 2025 thay vào đó phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 50% và giữ lại lợi nhuận để tăng cường năng lực tài chính.

Tuy nhiên, ban tổ chức ĐHĐCĐ của PTI cũng nhận được văn bản kiến nghị của cổ đông DB Insurance Co.,Ltd (DB Insurance) đề xuất về việc chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ là 10%.

Tờ trình của HĐQT nêu rõ, nhằm tạo thêm lựa chọn cho cổ đông, đại hội sẽ tiến hành biểu quyết một trong hai phương án: không chia cổ tức tiền mặt hoặc chia cổ tức tiền mặt 10%, tương ứng tổng số tiền chi trả dự kiến gần 121 tỷ đồng.

Do đó, HĐQT sẽ trình đại hội biểu quyết thông qua mức cổ tức năm 2025 theo một trong hai phương án sau đây: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 0% hoặc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10% (tương ứng dự kiến chi 120,5 tỷ đồng).

Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, PTI dự kiến phát hành gần 60,3 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 50% lượng cổ phần đang lưu hành.

Nguồn vốn thực hiện gồm 425 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và gần 178 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của PTI dự kiến tăng từ gần 1.206 tỷ đồng lên khoảng 1.809 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2025, các tờ trình liên quan đến cổ tức và tăng vốn của PTI đều không được thông qua.