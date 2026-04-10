Tasco Auto báo doanh thu 2025 đạt 37.300 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 18.700 tỷ đồng

Linh Linh | 10-04-2026 - 21:48 PM | Doanh nghiệp

Năm 2025, mảng ô tô do Tasco Auto phụ trách đạt sản lượng tiêu thụ hơn 37.000 xe, chiếm khoảng 14,2% thị phần toàn thị trường (chưa tính VinFast và Huyndai của TC Group).

Công ty cổ phần Tasco Auto (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Tasco - HNX: HUT) vừa công bố Báo cáo tài chính năm 2025. Tính đến cuối 2025, vốn chủ sở hữu của Tasco Auto hơn 7.300 tỷ đồng, tăng nhẹ so với trước đó. Tổng tài sản của Tasco Auto cũng vượt mức 18.700 tỷ đồng, tăng 16,3% so với 2024.

Doanh thu của Tasco Auto đạt khoảng 37.300 tỷ đồng. Về lợi nhuận, nếu loại trừ việc phân bổ lợi thế thương mại và đánh giá lại giá trị tài sản, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tasco Auto đạt gần 682 tỷ đồng, tăng khoảng 187% so với cùng kỳ năm 2024.

Công ty cho biết hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục được cải thiện, EBITDA tăng trưởng 31% và việc tái cấu trúc danh mục đầu tư cũng đem lại kết quả khả quan.

Trong năm 2025, Tasco Auto đầu tư mạnh hoàn thiện hạ tầng mạng lưới, hiện có hơn 220 điểm kinh doanh (150 showroom và hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla), hạ tầng nhân sự, ERP - công nghệ vận hành, dịch vụ toàn diện cho xe ô tô từ phân khúc phổ thông, tới xe sang (Volvo, Zeekr, Lotus) và các dịch vụ hạ nguồn (xưởng dịch vụ 3S, quick services, phụ tùng, phụ kiện, cứu hộ, nền tảng cho thuê xe tự lái…).

Trong Quý 1/2026, Tasco Auto ra mắt nhiều mẫu xe chiến lược bao gồm: thương hiệu Volvo với mẫu Volvo XC90 phiên bản mới với giá bán hấp dẫn, thương hiệu Geely với mẫu Geely EX2 và Geely EX5 EM-i với gần 1.500 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 02 tuần đầu tiên sau khi ra mắt.

Tasco Auto sở hữu một hệ sinh thái phân phối ô tô quy mô lớn thông qua các công ty con như Savico (HOSE: SVC) - đơn vị vận hành mạng lưới đại lý đa thương hiệu, cùng các đầu mối nhập khẩu và phân phối Volvo, Lynk & Co và Geely.

Năm 2025, mảng ô tô do Tasco Auto phụ trách đạt sản lượng tiêu thụ hơn 37.000 xe, chiếm khoảng 14,2% thị phần toàn thị trường (chưa tính VinFast và Huyndai của TC Group). Doanh nghiệp cũng liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, từ xe phổ thông đến xe sang và xe điện.

20:09 , 10/04/2026
17:03 , 10/04/2026
17:01 , 10/04/2026
16:58 , 10/04/2026

