Vingroup chuẩn bị phát hành 350 triệu USD trái phiếu “ba không” ra quốc tế, kèm ưu đãi nhận cổ phiếu Vinpearl

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) vừa ban hành Nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.



Theo đó, tập đoàn dự kiến phát hành lô trái phiếu trị giá 350 triệu USD, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái chủ được quyền lựa chọn nhận cổ phiếu Vinpearl (mã: VPL) thuộc sở hữu của Vingroup theo các điều kiện đã thỏa thuận.



Toàn bộ số trái phiếu dự kiến sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna (Áo).

Trước đó, ngày 23/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu quốc tế của Vingroup. Doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, cơ quan quản lý yêu cầu công ty công bố thông tin và báo cáo kết quả phát hành trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn tất đợt chào bán.



Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Vingroup đang ghi nhận tổng dư nợ trái phiếu dài hạn ở mức 94.344 tỷ đồng, bao gồm 3 lô trái phiếu hoán đổi. Trong đó, lô thứ nhất trị giá 4.368 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm, có thể hoán đổi sang cổ phiếu Vinhomes (VHM). Lô thứ hai trị giá 8.354 tỷ đồng, lãi suất 5,5%/năm, cho phép chuyển đổi sang cổ phiếu Vinpearl, kỳ hạn đến năm 2030 và có quyền bán lại từ cuối năm 2028.



Ngoài ra, trong tháng 8/2024, Vingroup đã phát hành một lô trái phiếu hoán đổi quốc tế trị giá 150 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và cho phép trái chủ chuyển đổi sang cổ phiếu VIC tại bất kỳ thời điểm nào sau phát hành, theo mức giá được quy định trong hợp đồng.



Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 35,6% và 125,9% so với năm trước – mức cao kỷ lục nếu hoàn thành.

