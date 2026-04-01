Thành công lớn với Anh Trai Say Hi cùng nhiều bom tấn, DatVietVAC hé lộ mức doanh thu siêu khủng 3200 tỷ và tham vọng IPO 2026

Bức tranh tài chính của doanh nghiệp đứng sau chương trình Anh Trai Say Hi vừa được hé lộ với những chỉ chỉ số tăng trưởng ổn định trước thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Cụ thể, DatVietVAC ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng trong năm 2025, đồng thời duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông ở mức 30%.

Theo kế hoạch tài chính được ban lãnh đạo công bố, năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận 420 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu hiện tại được phân bổ thành hai mảng chính với tỷ trọng xấp xỉ nhau, bao gồm hoạt động sản xuất, khai thác nội dung tài sản trí tuệ và mảng cung cấp dịch vụ tư vấn quảng cáo cho đối tác.

Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu nâng quy mô doanh thu lên mức 5.000 tỷ đồng vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm.

Hoạt động cốt lõi và dàn nghệ sĩ

Hoạt động cốt lõi của DatVietVAC hiện được định hướng theo mô hình khai thác tài sản trí tuệ thay vì chỉ sản xuất nội dung truyền hình đơn thuần. Doanh nghiệp mở rộng nguồn thu từ các chương trình gốc thông qua việc tổ chức sự kiện biểu diễn, phát hành sản phẩm phái sinh và quản lý nghệ sĩ. Sự chuyển dịch cơ cấu này giúp doanh nghiệp gia tăng dòng tiền thu trực tiếp từ người tiêu dùng cuối.

Các chương trình như Anh Trai ‘Say Hi’ của DatVietVAC có đến hàng nghìn tỷ lượt tương tác

Chia sẻ về quy mô hệ sinh thái, ông Đào Văn Kính, Tổng Giám đốc DatVietVAC cho biết:

“Tổng lượng tương tác của các tài sản trí tuệ như Anh Trai ‘Say Hi’, 2 Ngày 1 Đêm,… đạt hàng nghìn tỷ, riêng giai đoạn 2024-2025 đạt khoảng 500 tỷ lượt trên nhiều nền tảng khác nhau như YouTube, TikTok, truyền hình, các ứng dụng xem phim trực tuyến,… Con số này tăng qua từng năm nhờ vào chất lượng chương trình tốt hơn.

Con số thứ 3 để định lượng quy mô của DatVietVAC là lượng nghệ sĩ chúng tôi quản lý lên đến khoảng 100 người. 100 nghệ sĩ tài năng này có lượng người hâm mộ lên đến hơn 10 triệu người Việt, tạo ra nguồn doanh thu rất lớn cho tổ hợp”.

Năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn và kế hoạch IPO﻿

Việc gia tăng quy mô khán giả tham gia trực tiếp là động lực lớn trong chiến lược khai thác của doanh nghiệp. Điển hình là các chương trình âm nhạc ghi nhận mức tăng trưởng lượng vé bán ra qua từng sự kiện, từ những buổi biểu diễn quy mô lớn tại sân vận động trong nước cho đến những sự kiện thu hút hơn 110.000 khán giả.

Anh Trai Say Hi ở Las Vegas

Đáng chú ý, việc đưa Anh Trai Say Hi đến kinh đô giải trí Las Vegas tại Mỹ với sự kiện thu hút 13.000 khán giả được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa các sản phẩm giải trí Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị văn hóa sáng tạo toàn cầu.

Việc chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng vào năm 2026 nằm trong chiến lược phân bổ nguồn lực để mở rộng quy mô hoạt động. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng nguồn vốn mới để phát triển các nền tảng phân phối nội dung trực tiếp đến người dùng và mở rộng thị phần tại thị trường nước ngoài.

Kế hoạch niêm yết này được thực thi trong bối cảnh thị trường truyền thông giải trí Việt Nam dự báo đạt mức 2,4 tỷ USD trong năm 2026, tạo ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho các doanh nghiệp sở hữu chuỗi giá trị nội dung khép kín.