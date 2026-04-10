Chứng khoán Kafi có tân Chủ tịch, lên kế hoạch lãi tăng gấp đôi và tham vọng IPO

Ngày 10/04, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán Kafi (Kafi) đã ban hành nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Việt Cường giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. Sau khi thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Quang Trung theo nguyện vọng cá nhân, bộ máy quản trị của Kafi đã được kiện toàn với 5 thành viên.

Bên cạnh tân Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, danh sách HĐQT bao gồm ông Trịnh Thanh Cần (Thành viên HĐQT), ông Trần Tuấn Minh (Thành viên HĐQT), ông Hà Hoàng Dũng (Thành viên HĐQT) và ông Diệp Thế Anh (Thành viên HĐQT). Việc ổn định cơ cấu lãnh đạo được xem là bước chuẩn bị quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và chuẩn hóa hoạt động theo các tiêu chuẩn của thị trường chứng khoán.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Kafi ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều chỉ số tăng trưởng. Doanh thu trong năm đạt 2.842 tỷ đồng, tăng 197% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 458 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 78%.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 26.131 tỷ đồng, tăng 63%. Mảng bán lẻ ghi nhận sự mở rộng quy mô đáng kể khi số lượng tài khoản đạt 265.000, tăng hơn 11 lần. Dư nợ margin đạt 10.720 tỷ đồng, tăng 101%, trong khi giá trị giao dịch của khách hàng đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ.

Bước sang năm 2026, Kafi đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với kết quả thực hiện năm 2025. Tổng tài sản dự kiến nâng lên mức 35.000 tỷ đồng, tăng 34%. Để đạt được các chỉ tiêu này, doanh nghiệp tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn khả dụng ở mức 444%, đảm bảo nền tảng tài chính an toàn cho các hoạt động mở rộng thị phần.

Chiến lược trọng tâm của công ty là phát triển nền tảng đầu tư dựa trên công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp quản lý tài sản theo mô hình fintech.