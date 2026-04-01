Đằng sau đà tăng gần 40% của cổ phiếu trên sàn Mỹ, VinFast công bố bàn giao số xe siêu khủng chỉ trong 3 tháng

Ngày 10/04/2026, VinFast công bố đã bán ra thị trường Việt Nam 27.609 xe ô tô điện các loại trong tháng 3/2026, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025.

Toàn bộ các dòng ô tô điện VinFast đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc về doanh số trong tháng 3/2026. Đặc biệt, riêng trong ngày 28/3, đã có tới 3.520 đơn hàng ô tô điện được VinFast xử lý hoàn tất, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng. Đây là kỷ lục kinh doanh trong một ngày cao nhất từ trước đến nay mà một thương hiệu ô tô ghi nhận được tại thị trường Việt Nam.

Trong đó, Limo Green là mẫu xe ghi nhận doanh số bán cao nhất trong tháng 3, với 6.795 xe bán ra, tăng 276% so với tháng 2, trở thành mẫu xe VinFast được ưa chuộng nhất ở thời điểm hiện tại.

Tổng cộng, trong 3 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao ra thị trường 53.684 ô tô điện các loại.

Không chỉ tại Việt Nam, VinFast cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay tại các thị trường quốc tế trọng điểm như Ấn Độ, Indonesia và Philippines trong tháng 3/2026.

Tính đến hiện tại, VinFast đang là 1 trong 2 thương hiệu ô tô điện dẫn đầu thị trường Philippines, nằm trong top 3 tại Indonesia và top 4 tại Ấn Độ, xét về doanh số bán ô tô điện trong tháng 3/2026.

Trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VFS sáng 10/4 theo giờ Mỹ tăng 7% lên mức 4,35 USD/cp, tăng 38% trong vòng 1 tháng qua. Vốn hoá thị trường đạt hơn 10 tỷ USD.