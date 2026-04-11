Bắt Tổng giám đốc công ty bất động sản, SN 1991, tại TP Hà Nội trong vụ lừa bán nhà ở xã hội

Trong bối cảnh nhu cầu mua nhà ở xã hội ngày càng gia tăng tại Hà Nội, một vụ án lừa đảo liên quan đến lĩnh vực này vừa bị phanh phui, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam một số cá nhân chủ chốt của doanh nghiệp bất động sản để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trung Tiến (35 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes, cùng Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi), Giám đốc nhân sự của doanh nghiệp này. Cả hai bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Trung Tiến (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu tìm mua nhà ở xã hội của người dân để triển khai các hoạt động môi giới, tư vấn. Thay vì thực hiện giao dịch mua bán đúng quy định, nhóm này sử dụng các hợp đồng mang tính chất “tư vấn dịch vụ” như một công cụ để thu tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Trước đó, vụ án đã được Cục An ninh kinh tế Bộ Công an khởi tố từ ngày 17/3/2026, sau đó chuyển giao cho cơ quan điều tra tại Hà Nội tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Đến ngày 25/3, các quyết định tố tụng đối với hai bị can chính thức được ban hành.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng nhận định đây không phải là hành vi đơn lẻ. Vụ án đang được mở rộng để làm rõ vai trò của nhiều cá nhân liên quan, trong đó có ít nhất 6 đối tượng bị nghi tham gia vào đường dây môi giới, chào bán nhà ở xã hội trái phép.

Diễn biến này một lần nữa cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường nhà ở xã hội - nơi đáng lẽ phải là “phao cứu sinh” cho người thu nhập thấp, nhưng lại đang bị một số đối tượng lợi dụng để trục lợi.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, tâm lý “sợ mất suất” khiến không ít người dễ dàng đặt cọc hoặc chuyển tiền mà chưa kiểm chứng đầy đủ tính pháp lý.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng, chỉ thực hiện giao dịch thông qua các kênh chính thức, đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin dự án và điều kiện mua bán theo quy định pháp luật.

Những trường hợp đã từng giao dịch hoặc nghi ngờ bị lừa đảo được đề nghị sớm liên hệ cơ quan điều tra để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Vụ việc không chỉ là hồi chuông cảnh báo cho người mua nhà, mà còn đặt ra yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác quản lý, minh bạch hóa thị trường bất động sản, đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội vốn đang rất nhạy cảm hiện nay.

Theo CAHN