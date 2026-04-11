Lynk & Co Việt Nam tung ưu đãi cực hấp dẫn trong tháng 4

Lynk & Co Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn cho hầu hết các dòng xe đang phân phối tại Viêt Nam trong tháng 4.2026. Đáng chú ý, thay vì giảm giá trực tiếp, các chính sách khuyến mãi mới được xây dựng theo hướng đa dạng, kết hợp nhiều hình thức hỗ trợ; từ lệ phí trước bạ, bảo hành, bảo dưỡng đến các chi phí nhiên liệu, vận hành…

Cụ thể, trong tháng này, hãng xe Trung Quốc tiếp tục duy trì chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trên nhiều sản phẩm. Trong đó, khách mua mẫu SUV cỡ lớn - Lynk & Co 09 sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm (quy đổi khoảng 50 triệu đồng), góp phần tối ưu chi phí vận hành trong những năm đầu sử dụng.

Tương tự, mẫu SUV cỡ trung - Lynk & Co 01 cũng được áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản 01 Hyper và 01 Hyper Pro. Phiên bản 01 Hyper hiện niêm yết 919 triệu đồng, mức ưu đãi quy đổi tương đương gần 92 triệu đồng. Trong khi đó, bản 01 Hyper Pro có giá 999 triệu đồng, mức giảm tương đương khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được tặng gói bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm (quy đổi khoảng 44 triệu đồng).

Ở phân khúc sedan hiệu năng cao, Lynk & Co 03+ cũng được áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhưng mức ưu đãi 50%. Mẫu xe này hiện niêm yết giá 1,899 tỉ đồng, đồng nghĩa mức quy đổi tương đương khoảng 95 triệu đồng. Đi kèm là gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm (khoảng 50 triệu đồng), giúp giải tỏa áp lực duy trì xe để người dùng tập trung vào trải nghiệm sử dụng phấn khích hơn.

Trong khi đó, mẫu SUV đô thị Lynk & Co 06 - dòng xe có mức giá dễ tiếp cận hơn đang được ưu đãi theo hướng thực tế. Ngoài gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm (quy đổi khoảng 44 triệu đồng), khách hàng còn nhận thêm voucher nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng, tương đương quãng đường di chuyển 14.000 km. Đây được xem là cách tiếp cận khác biệt, tập trung trực tiếp vào chi phí vận hành, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ hoặc người dùng lần đầu mua xe.

Đáng chú ý, bên cạnh nhóm xe trang bị động cơ thuần xăng, Lynk & Co cũng dành nhiều ưu đãi cho các dòng xe năng lượng mới. Cụ thể, trong tháng 4, khách hàng mua mẫu SUV plugin hybrid Lynk & Co 08 EM-P sẽ được hãng miễn phí bộ sạc cầm tay 3,5 kW, cùng bộ sạc treo tường 7,4 kW (có thể quy đổi ra tiền mặt). Ngoài ra, người mua còn được tặng gói bảo dưỡng lên đến 6 năm hoặc 80.000 km.

Không dừng lại các chính sách ưu đãi về chi phí lăn bánh và sử dụng, hãng xe Trung Quốc còn triển khai cả chương trình hỗ trợ tài chính cho khách mua xe. Mức lãi suất chỉ từ 4,99% trong thời gian đầu, kết hợp phương án vay linh hoạt. Đây là yếu tố quan trọng, giúp người mua dễ dàng tiếp cận các dòng xe có giá trị cao mà không phải chịu áp lực lớn về dòng tiền.

Ngoài ra, Lynk & Co cũng tiếp tục duy trì chương trình thu cũ đổi mới thông qua hệ thống Carpla, hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho mỗi giao dịch. Chính sách này góp phần giúp người dùng rút ngắn quá trình nâng cấp xe, đồng thời giảm bớt chi phí khi chuyển đổi sang các dòng xe mới.

Có thể thấy, chính sách ưu đãi tháng 4 của hãng xe Trung Quốc được thiết kế như một gói giải pháp toàn diện, nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua xe. Thay vì chỉ tập trung vào giảm giá bán đại trà, những chương trình của Lynk & Co hướng tới toàn bộ vòng đời sử dụng của một chiếc xe; từ chi phí lăn bánh, vận hành cho đến tài chính ban đầu.

Ở góc độ thị trường, thời điểm triển khai chương trình cũng được xem là phù hợp. Tháng 4 trùng với giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, khi nhu cầu mua sắm và di chuyển có xu hướng gia tăng. Việc tung ra loạt ưu đãi không chỉ giúp kích cầu mà còn tạo điều kiện để khách hàng sớm sở hữu phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm.

Đặc biệt, trong bối cảnh người dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng về chi phí khi quyết định mua ô tô, những chương trình ưu đãi theo hướng toàn diện được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực đẩy cho thị trường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để khách hàng tiếp cận các dòng xe ở phân khúc cao hơn, bao gồm cả các mẫu xe sử dụng công nghệ năng lượng mới (hybrid và plug-in hybrid), với mức chi phí hợp lý hơn so với trước đây.