Tuyển nhiều kỹ sư nữ, doanh nghiệp Việt bất ngờ được quỹ ngoại "thưởng nóng" giảm thẳng 1% lãi vay

Beacon Fund là quỹ đầu tư vốn vay tư nhân đầu tiên tập trung vào thị trường Việt Nam hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới và tạo tác động xã hội.

Với quy mô mục tiêu khoảng 50 triệu USD, quỹ từ Singapore được dẫn dắt bởi bà Shuyin Tang trong vai trò Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành. Khác với các quỹ đầu tư mạo hiểm hay ngân hàng truyền thống, đơn vị này giải ngân dựa trên dòng tiền và năng lực quản trị của doanh nghiệp thay vì yêu cầu các tài sản thế chấp như bất động sản.

Trong danh mục đầu tư hiện nay, Công ty TNHH Năng lượng CAS (CAS Energy) là doanh nghiệp đầu tiên áp dụng thành công cơ chế điều chỉnh lãi suất dựa trên kết quả thực hiện các cam kết xã hội. Dưới sự điều hành của nữ CEO Nguyễn Phạm Cẩm Tú, đơn vị thành lập từ năm 2008 này đã triển khai thành công khoảng 25MW cho các dự án năng lượng tái tạo và phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời (Agri-PV).

Hiện tại, doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ nhân sự nữ làm việc toàn thời gian đạt 62%. Việc duy trì đội ngũ kỹ sư nữ có chuyên môn tại địa bàn nông thôn là điều kiện then chốt để doanh nghiệp được quỹ giảm 1% lãi suất cho khoản vay kể từ tháng 2/2026.

Mô hình đầu tư của Beacon Fund hiện đang bao phủ nhiều lĩnh vực thiết yếu với sự góp mặt của nhiều lãnh đạo nữ tiêu biểu. Có thể kể đến bà Lê Vân Mây, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Lotus Group, người dẫn dắt chuỗi ẩm thực Nhật Bản hay bà Lê Thị Bích Phượng, CEO Tập đoàn Hoa Sen Việt (HSVG) trong mảng bán lẻ mỹ phẩm.

Bên cạnh đó, danh mục các đơn vị đã hoàn trả khoản vay thành công cũng ghi nhận những "nữ tướng" nổi bật như bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đồng sáng lập trường học công nghệ MindX, bà Đặng Thị Trường An tại Hoa Nắng Organic hay bà Đoàn Thị Anh Thư với hệ thống nhà hàng Vua Cua.

Theo thông lệ tài chính quốc tế, các khoản vay gắn với mục tiêu bền vững thường chỉ điều chỉnh lãi suất từ 0,1% đến 0,5%. Do đó, mức giảm 100 điểm cơ bản dành cho CAS Energy cho thấy các tiêu chuẩn quản trị phi tài chính đang được cụ thể hóa thành lợi ích kinh tế trực tiếp.

Quy mô của dòng vốn này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng khi Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã cam kết hợp tác 50 triệu USD để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo tại Việt Nam.