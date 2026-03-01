Giải mã cách kỹ sư Việt Nam biến mỏ dầu 1 USD thành cỗ máy doanh thu 4 tỷ USD

Anh Khôi | 28-03-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Giải mã cách kỹ sư Việt Nam biến mỏ dầu 1 USD thành cỗ máy doanh thu 4 tỷ USD

Từng bị nhà thầu ngoại bỏ lại với giá 1 USD, mỏ Đại Hùng nay mang về doanh thu hơn 4 tỷ USD nhờ nỗ lực làm chủ công nghệ khai thác nội địa của đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Giải mã cách kỹ sư Việt Nam biến mỏ dầu 1 USD thành cỗ máy doanh thu 4 tỷ USD- Ảnh 1.

Ngày 26/3, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tổ chức hội thảo khoa học đánh giá quá trình ứng dụng công nghệ tại mỏ Đại Hùng.

Ông Đinh Trọng Huy, thành viên Hội đồng thành viên PVEP, cho biết dự án nằm ở vùng biển Nam Côn Sơn với độ sâu hơn 100 mét nước. Trong giai đoạn đầu, điều kiện địa chất phức tạp và chi phí vận hành cao khiến nhiều nhà thầu dầu khí quốc tế rút lui. Dự án sau đó được chuyển nhượng lại với mức giá tượng trưng 1 USD.

Giải mã cách kỹ sư Việt Nam biến mỏ dầu 1 USD thành cỗ máy doanh thu 4 tỷ USD- Ảnh 2.

Ông Ngô Hữu Hải, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí TPHCM, thay mặt nhóm tác giả làm rõ giá trị cốt lỗi của công trình mỏ Đại Hùng. Ảnh: VGP

Năm 2003, mỏ Đại Hùng được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao lại cho PVEP tiếp nhận. Theo ông Ngô Hữu Hải, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí TPHCM, đội ngũ nhân sự trong nước đã tái thiết nền tảng kỹ thuật thay vì tiếp tục phụ thuộc vào năng lượng tự nhiên của vỉa vốn đang suy giảm nhanh.

Các giải pháp công nghệ được đưa vào ứng dụng bao gồm mô hình mỏ, trí tuệ nhân tạo, tối ưu hóa thiết kế giếng khoan và các phương pháp gia tăng hệ số thu hồi dầu. Cùng với đó, hệ thống xử lý và vận chuyển dầu ngoài khơi cũng được cải tiến đồng bộ. Toàn bộ khâu nghiên cứu, thiết kế và vận hành đều do kỹ sư và chuyên gia Việt Nam thực hiện.

Kết quả của quá trình áp dụng công nghệ được phản ánh qua các số liệu tài chính. Việc duy trì sản lượng ổn định và gia tăng trữ lượng khai thác thực tế đã đưa doanh thu lũy kế của mỏ Đại Hùng lên mức hơn 4 tỷ USD. Dự án đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà nước trên 600 triệu USD. Quá trình tối ưu hóa thiết kế và quy trình vận hành cũng giúp đơn vị quản lý tiết giảm chi phí hàng chục triệu USD.

Giải mã cách kỹ sư Việt Nam biến mỏ dầu 1 USD thành cỗ máy doanh thu 4 tỷ USD- Ảnh 3.

Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Lê Doãn Hợp đã trao chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam cho hai hạng mục tiêu biểu của dự án mỏ Đại Hùng. Ảnh: VGP

Ghi nhận số liệu vận hành này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho hai hạng mục tiêu biểu thuộc dự án gồm giàn xử lý trung tâm FPU-DH01 và hệ thống phao CALM phục vụ neo đậu tàu chứa dầu FSO.

Hội thảo cũng ghi nhận sự thống nhất của các chuyên gia và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án. Hiện tại, cụm công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ tại mỏ Đại Hùng đang được hoàn thiện hồ sơ đề cử xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Anh Khôi

Tại sao EVN phải chi 500.000 tỷ đầu tư hạ tầng nguồn và lưới điện trong 5 năm qua?

Tại sao EVN phải chi 500.000 tỷ đầu tư hạ tầng nguồn và lưới điện trong 5 năm qua? Nổi bật

Dừng M&A với doanh nghiệp Thái, Home Credit Việt Nam vẫn báo lãi cán mốc 2.000 tỷ đồng

Dừng M&A với doanh nghiệp Thái, Home Credit Việt Nam vẫn báo lãi cán mốc 2.000 tỷ đồng Nổi bật

Dự án chip 32nm của Viettel được Viện nghiên cứu Mỹ xướng tên: Việt Nam là "nhân tố có võ" trong chuỗi bán dẫn thế giới

Dự án chip 32nm của Viettel được Viện nghiên cứu Mỹ xướng tên: Việt Nam là "nhân tố có võ" trong chuỗi bán dẫn thế giới

00:02 , 28/03/2026
Bà chủ bị khởi tố, HanaGold nói gì về tiền của nhà đầu tư?

23:28 , 27/03/2026
Vietnam Airlines ra cảnh báo quan trọng tới khách hàng: Có trường hợp không được hoàn tiền

20:20 , 27/03/2026
Đại diện Việt Nam tiên phong 2 năm liên tiếp thắng giải thưởng lớn tại Healthcare Asia Pharma Awards

19:30 , 27/03/2026

