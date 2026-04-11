Tổng Giám đốc Hòa Phát: Chúng tôi đầu tư nhà máy ray thép vì một điều đơn giản, nếu không ai làm, Việt Nam sẽ không bao giờ có ngành công nghiệp đường sắt thực sự

Theo Báo Điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 15%/năm giai đoạn 2026–2031, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.

Để đồng hành với Chính phủ, doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, nổi bật là nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, khởi công trong năm 2025, dự kiến cung cấp sản phẩm từ năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt quốc gia.

Dự án dịch chuyển sang sản xuất nhiều loại thép chất lượng cao – không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận, mà để phục vụ chiến lược công nghiệp hóa quốc gia.

Ông cho biết: "Chúng tôi đầu tư nhà máy vì một điều đơn giản: "Nếu không ai làm, thì Việt Nam sẽ không bao giờ có ngành công nghiệp đường sắt thực sự. Mỗi kilogam ray nội địa là một lần Việt Nam không phải chuyển ngoại tệ ra nước ngoài".

Với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, Nhà máy có công suất 700.000 tấn/năm. Đến hết tháng 3/3026, dự án đã hoàn thành 35% tiến độ và dự kiến ra sản phẩm ray đường sắt tốc độ cao vào quý 1/2027 nhằm kịp thời phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia về đường sắt.



Theo ông Thắng, một trong những thuận lợi lớn hiện nay là môi trường kinh doanh ổn định và chủ trương phát triển kinh tế tư nhân ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu. Để thích ứng, Hòa Phát đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, đa dạng hóa nguồn cung và mở rộng thị trường.

Trong chiến lược phát triển, Tập đoàn tiếp tục lấy thép làm lĩnh vực cốt lõi, tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao phục vụ công nghiệp chế tạo, giao thông, năng lượng. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng sang nông nghiệp, điện máy gia dụng và bất động sản khu công nghiệp nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn.



Để đạt mục tiêu đề ra, Hòa Phát ưu tiên tối đa hóa công suất hiện có, triển khai các dự án thép chất lượng cao, đặc biệt là dự án sản xuất ray đường sắt – một mắt xích quan trọng trong chiến lược công nghiệp hóa.



Về kiến nghị, doanh nghiệp mong muốn Chính phủ tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh thủ tục hành chính và có chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch. Theo ông Thắng, doanh nghiệp không cần cơ chế đặc thù, mà cần một môi trường đủ ổn định và dài hạn để phát triển và tham gia vào các chiến lược lớn của quốc gia.