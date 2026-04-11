Dragone đến Việt Nam, cùng Sun Group chuẩn bị siêu phẩm tại APEC 2027 Phú Quốc

Hợp tác này đánh dấu lần đầu tiên Dragone hiện diện tại Việt Nam thông qua một đối tác chiến lược. Điều này cho thấy tiềm năng ngày càng lớn của Việt Nam đối với các tập đoàn sáng tạo toàn cầu, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Sun Group trong việc đưa nghệ thuật trình diễn đẳng cấp quốc tế đến với Việt Nam.

Được thành lập năm 2000 bởi đạo diễn huyền thoại Franco Dragone, Dragone có trụ sở tại Bỉ, hoạt động trên phạm vi toàn cầu và nổi tiếng với các sản phẩm biểu diễn mang tính đột phá, kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và trải nghiệm nhập vai. Được ví như "phù thủy sân khấu của thế giới", Dragone đứng sau nhiều show diễn đình đám ước tính đã thu hút 120 triệu khán giả trên toàn cầu, như The House of Dancing Water (Macau - Trung Quốc), La Perle (Dubai), Le Rêve (Las Vegas) hay The Han Show (Trung Quốc). Đây đều là những "bom tấn sân khấu" góp phần định hình các điểm đến giải trí mang tầm vóc quốc tế.

Trong đó, The House of Dancing Water với mức đầu tư lên tới 250 triệu USD, đã thu hút hàng triệu lượt khán giả, trở thành một trong những show diễn có doanh thu cao bậc nhất châu Á và là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến Macau (Trung Quốc).

Theo thỏa thuận, Sun Group và Dragone sẽ thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn nhằm phát triển, thiết kế, sản xuất và vận hành các show diễn quy mô lớn, mang tính biểu tượng, kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và bản sắc văn hóa địa phương. Trọng tâm trong giai đoạn đầu là dự án "dinner show" tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 ở Phú Quốc – được định hướng trở thành một sản phẩm flagship (biểu tượng) của Dragone, hứa hẹn thiết lập chuẩn mực mới cho ngành giải trí biểu diễn tại Việt Nam và khu vực.

Dự án được kỳ vọng không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mang tính đột phá, mà còn là "mảnh ghép chiến lược" trong việc nâng tầm hệ sinh thái giải trí tích hợp tại Phú Quốc, qua đó củng cố vị thế đảo ngọc như một điểm đến của nghệ thuật quốc tế hàng đầu. Đặc biệt, việc một dinner show đẳng cấp thế giới được thiết kế để vận hành ngay trong không gian Trung tâm Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn khác biệt cho APEC 2027 – nơi nghệ thuật trở thành một phần của trải nghiệm sự kiện toàn cầu.

Trung tâm hội nghị và Triển lãm APEC 2027 - nơi sẽ diễn ra show diễn biểu tượng của Sun Group và Dragone

Trong khuôn khổ lễ ký kết, ông James Tanabe - Giám đốc điều hành của Dragone, cũng chia sẻ rằng chính sự đồng điệu về tầm nhìn – kiến tạo những sản phẩm vừa mang giá trị nghệ thuật vượt trội, vừa đảm bảo hiệu quả vận hành và sức sống thương mại bền vững là yếu tố quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này, đồng thời nhấn mạnh cam kết phát triển các sản phẩm gắn với bản sắc văn hóa địa phương: "Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực sáng tạo đỉnh cao của Dragone và tầm nhìn phát triển điểm đến của Sun Group sẽ tạo nên một trải nghiệm biểu diễn mang tính biểu tượng, nơi nghệ thuật, công nghệ và bản sắc văn hóa Việt Nam hội tụ trong một ngôn ngữ đương đại có sức lan tỏa toàn cầu."

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - Phó Tổng giám đốc Sun Group, Tổng giám đốc Khối Giải trí - Nghỉ dưỡng của Tập đoàn cho biết: "Thông qua sự hợp tác này, nghệ thuật biểu diễn sẽ trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy du lịch, nâng cao giá trị văn hóa và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ nghệ thuật và giải trí toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh hướng tới APEC 2027".

Show diễn biểu tượng của Sun Group và Dragone sẽ có sức chứa lên tới 2.000 chỗ ngồi, với sân khấu đa tầng, nhiều công nghệ sân khấu đỉnh cao và kết hợp sáng tạo với bản sắc văn hóa địa phương

Trước khi hợp tác với Dragone, Sun Group đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ giải trí – nghệ thuật Việt Nam với hàng loạt show diễn đa phương tiện tầm cỡ như chuỗi show diễn Symphony of the Sea tại Phú Quốc, Symphony of River tại Đà Nẵng, hay Symphony of the Green Island tại Cát Bà – show diễn đã xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới vào năm 2025. Tập đoàn cũng nổi tiếng với show diễn Kiss of the Sea - Nụ hôn của biển cả xác lập kỷ lục "Nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn bậc nhất thế giới". Không chỉ thế, các công viên Sun World trên khắp cả nước, đặc biệt là tại Bà Nà, đều đã và liên tục được Sun Group "thổi hồn" bằng những show hoạt náo, trình diễn nghệ thuật ở khắp mọi ngóc ngách. Năm nay, để làm mới trải nghiệm cho khán giả, Sun Group cho ra mắt Afterglow - show 18+ theo phong cách cabaret đầy mê hoặc, hay các show nghệ thuật Solar Warrior, Happy Fair đều được khán giả yêu thích. Tại các điểm đến, Sun Group đều biến mỗi vùng đất trở thành một "sân khấu sống động" - nơi du khách được tận hưởng những trải nghiệm trọn vẹn cả về cảm xúc, văn hóa và thẩm mỹ nghệ thuật.

Phú Quốc được dự báo trở thành thiên đường nghệ thuật mới của thế giới, nhờ sở hữu nhiều show diễn biểu tượng như Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness "Nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất bậc thế giới"

Việc hợp tác với Dragone được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho du lịch Việt Nam – nơi nghệ thuật biểu diễn không còn là yếu tố bổ trợ, mà trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao giá trị văn hóa và năng lực xuất khẩu sáng tạo. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những show diễn đẳng cấp thế giới, khẳng định vị thế trên bản đồ nghệ thuật biểu diễn toàn cầu.