Chủ tịch Phát Đạt mua vào thành công 3 triệu cổ phiếu PDR

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Nguyễn Văn Đạt- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt đã mua vào thành công 3 triệu cổ phiếu PDR trong khoảng thời gian từ 2/4/2026-7/4/2026 bằng hình thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, ông Đạt đã nâng sở hữu từ gần 272 triệu cổ phiếu PDR (27,24% vốn Phát Đạt) lên gần 275 triệu cổ phiếu (27,54%).

Trong một diễn biến khác, ngày 9/3, Phát Đạt đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 16/4/2026.

Đại hội dự kiến thông qua một số báo cáo như: Báo cáo đánh giá của Ban Điều hành năm 2025, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo của từng Thành viên độc lập HĐQT năm 2025, Bo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Uy ban kiểm toán năm 2025.

Bên cạnh đó, đại hội cũng dự kiến thông qua tờ trình Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; ờ trình thông qua các mục tiêu kể hoạch kinh doanh năm 2026 và kể hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026; thù lao, chỉ phí hoạt động của HĐQT năm 2026;...

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã kiểm toán) của doanh nghiệp ở mức gần 515 tỷ đồng, tăng 232% so với năm trước đó.

Phía Phát Đạt cho biết, lãi ròng trong năm 2025 có biến động đáng kể nt là do hoạt động chuyển nhượng bất động sản, căn hộ của công ty đạt được nhiều thuận lợi, ghi nhận 949 tỷ đồng doanh thu, mang lại 363 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận 545 tỷ đồng doanh thu chuyển nhượng cổ phần trên báo cáo tài chính hợp nhất, góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng lợi nhuận của năm nay so với năm trước.

Ngoài ra, hiệu quả từ hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết cũng được cải thiện.



