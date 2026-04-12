8 chữ Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng Tập đoàn lớn nhất Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Petrovietnam. (Ảnh: PVN)

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam (21/9/2025), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm 8 chữ vàng “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”, như một định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của Petrovietnam.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Petrovietnam đã có “bước chuyển mang tính kỷ nguyên”, trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, là biểu tượng của doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Từ "8 chữ vàng" ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở con đường phát triển phía trước cho Petrovietnam: tiên phong để dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng; vượt trội về hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo; bền vững trong tầm nhìn và hành động; toàn cầu trong khát vọng và sức mạnh vươn ra biển lớn.

Cùng với đó, Petrovietnam được định hướng tiếp tục bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chủ động hội nhập sâu vào chuỗi giá trị năng lượng, công nghiệp toàn cầu.

Bên cạnh đó, với “bộ tứ nghị quyết chiến lược” (57, 59, 66, 68), Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước đã và đang tạo động lực cho Petrovietnam bứt phá phát triển.

Năm 2025, Petrovietnam lần thứ tư liên tiếp lập kỷ lục về tổng doanh thu toàn Tập đoàn, đồng thời duy trì vị thế là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất.

Ở quy mô toàn Tập đoàn, tổng doanh thu năm 2025 ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng tương đương 9-10% GDP, tiếp nối đà tăng qua các năm 2021–2024 và thiết lập mặt bằng doanh thu mới. Ở quy mô hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651.200 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Cơ cấu nguồn thu tiếp tục mở rộng theo các hướng tạo động lực tăng trưởng mới: doanh thu từ kinh doanh quốc tế ước đạt 144.700 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 2,1 tỷ USD; và doanh thu từ sản phẩm mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo) ước 11.600 tỷ đồng. Petrovietnam cũng đóng góp vào thu ngân sách và cán cân thanh toán quốc gia với tổng Nộp NSNN đạt gần 166.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7-8%.