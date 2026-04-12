Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PV Drilling sẽ không chia cổ tức, dự kiến tăng vốn lên 9.200 tỷ đồng

Theo PV | 12-04-2026 - 08:30 AM | Doanh nghiệp

PV Drilling lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 thận trọng đồng thời đề xuất không chia cổ tức năm 2025. Doanh nghiệp muốn chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn lên 9.200 tỷ đồng.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, MCK: PVD) thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào sáng ngày 21/4, tại TP.HCM.

Theo tài liệu được công bố, PV Drilling đặt ra kế hoạch kinh doanh thận trọng với tổng doanh thu hợp nhất giảm nhẹ đạt 11.185 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế đi lùi 23%, ở mức 800 tỷ đồng.

PVD cho biết, kế hoạch trên được xây dựng dựa trên các giả định: có 5 giàn khoan hoạt động xuyên suốt, giàn PV Drilling IX dự kiến đi vào vận hành từ quý II/2026 với đơn giá thuê giàn tự nâng trung bình đạt 90.000 USD/ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến duy trì 1 giàn khoan TAD hoạt động tại Brunei và vận hành 2 giàn khoan thuê.

Nguồn: PVD

Trước đó, PVD kết thúc năm 2025 với kết quả kinh doanh cao nhất trong 10 năm. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.553 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.052 tỷ đồng, vượt lần lượt 60% và 98% so với kế hoạch.

Về phương án đầu tư năm 2026, tổng chi phí đầu tư trong năm 2026 dự kiến khoảng 4.229 tỷ đồng, trong đó chủ yếu PV Drilling tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2025 như: đầu tư thêm giàn khoan tự nâng đa năng, mua cụm thiết bị sửa giếng khoan (HWU), mua lại vốn góp của các bên BCC.

Để cân đối nguồn vốn và dòng tiền, doanh nghiệp dự trình phương án không chia cổ tức năm 2025, tức sẽ giữ lại phần lợi nhuận hơn 708 tỷ đồng. Với cổ tức năm 2026, PVD sẽ xem xét để trình tại ĐHĐCĐ 2027, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, nhu cầu đầu tư và dòng tiền.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại đại hội sắp tới đó là kế hoạch tăng vốn. PVD dự kiến phát hành gần 371,9 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ 66,9% (tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận 669 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất, PV Drilling sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.563 tỷ đồng lên gần 9.282 tỷ đồng.

Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên