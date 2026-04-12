Vietnam Airlines lên kịch bản đối mặt thách thức mới trong năm 2026

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính 2025 sau kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, doanh thu hợp nhất năm 2025 của Vietnam Airlines đạt 121.412 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu 96.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.427 tỷ đồng.

Bên cạnh yếu tố thị trường thuận lợi, kết quả này phản ánh sự phục hồi của nhu cầu đi lại cũng như hiệu quả từ việc mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất lịch sử của hãng. Đồng thời, Vietnam Airlines còn tăng cường kỷ luật điều hành, tối ưu hóa tần suất khai thác, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền.

Trong năm 2025, Vietnam Airlines đã đạt được những kết quả tích cực trong hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Hãng đã khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340 nghìn tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Dữ liệu quý I/2026 cũng cho thấy bức tranh tăng trưởng vẫn được duy trì. Trên thị trường, lượng khách quốc tế ước đạt 13,5 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ và vượt dự báo; thị trường nội địa đạt khoảng 9,95 triệu lượt, tăng 9,6%.

Trong hoạt động khai thác vận tải, Vietnam Airlines ước thực hiện gần 43.000 chuyến bay trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 11% so với cùng kỳ, với sản lượng hành khách đạt gần 6,9 triệu lượt, tăng gần 12%, bảo đảm nhịp độ khai thác với diễn biến thị trường.

Bước sang năm 2026, môi trường kinh doanh của ngành hàng không đối mặt với nhiều thách thức mới. Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu do diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, từ quý II/2026, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố địa chính trị. Trên cơ sở đó điều hành hoạt động khai thác linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, trọng tâm được đặt vào việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì ổn định mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, qua đó bảo đảm hoạt động vận tải hàng không thông suốt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.