Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ họp về một cải cách, cắt giảm quan trọng ngay tuần này

Linh Linh | 13-04-2026 - 06:23 AM | Doanh nghiệp

Việc này nhằm bảo đảm trong tháng 4 thực hiện cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh theo đúng kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an)

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng cho biết trong tuần 13 – 19/4, Chính phủ sẽ họp với các bộ ngành về cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Việc này nhằm bảo đảm trong tháng 4 thực hiện cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh theo đúng kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

“Là một trong những cơ quan tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ, các đồng chí phải chủ động rà soát, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương thực hiện việc này, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp” – Thủ tướng phát biểu.

Tháng 3/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66/2025/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026. Ngày 7/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ, ngành.

Theo Nghị quyết, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Vào tháng trước, trong Công văn vừa gửi các bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/2025/NQ-CP, Bộ Tư pháp đã yêu cầu các bộ, ngành thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng;

Bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024; Cắt giảm 100% thủ tục hành chính quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng phải được công bố, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp được thực hiện điện tử.

100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng cơ quan hành chính nhà nước được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí thực hiện và sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với việc thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, đồng thời bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Bất ngờ gửi đơn “kêu cứu” đến Chủ tịch UBND TPHCM, bà chủ thương hiệu bún tươi nổi tiếng nói gì?

Toàn cảnh quỹ đất của “ông trùm” Thủ Thiêm: Rộng gấp 4 lần bến Bạch Đằng, giá thị trường gấp hàng chục lần giá vốn

Vì sao Vingroup kiên quyết sử dụng công nghệ Đức từ Siemens cho đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh?

00:04 , 13/04/2026
Vì sao tổ chức liên quan ông Bùi Thành Nhơn "ngập ngừng" chưa bán hết cổ phiếu Novaland?

00:02 , 13/04/2026
Vietnam Airlines lên kịch bản đối mặt thách thức mới trong năm 2026

21:31 , 12/04/2026
Nhiều doanh nghiệp sắp thay đổi nhân sự cấp cao

17:53 , 12/04/2026

