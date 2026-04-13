Vinhomes, Hòa Phát, GELEX, Kinh Bắc đồng loạt khởi công loạt dự án KCN hàng nghìn tỷ tại Hải Phòng trong tháng 5

Ngọc Điệp | 13-04-2026 - 15:14 PM | Doanh nghiệp

Theo kế hoạch, lễ khánh thành, khởi công 15 công trình, dự án trọng điểm dự kiến diễn ra vào tháng 5; trong đó cao điểm dịp từ ngày 8 – 13/5/2026.

UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Theo kế hoạch, lễ khánh thành, khởi công 15 công trình, dự án trọng điểm dự kiến diễn ra vào tháng 5; trong đó cao điểm dịp từ ngày 8 – 13/5/2026.

Có 12 dự án được khởi công gồm: Dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng tại Cảng Lạch Huyện; Xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ hầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thuỷ Nguyên, phường Lê Ích Mộc; Xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, phường Hải An;

Cùng đó là các dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng: Khu công nghiệp (KCN) Thủy Nguyên (giai đoạn 1) thuộc phường Thuỷ Nguyên; KCN Kim Thành 2 (Giai đoạn 1) tại xã Kim Thành; KCN Bình Giang, tại Khu kinh tế chuyên biệt; KCN Nam Tràng Cát, phường Hải An; KCN Ngũ Phúc (giai đoạn 1), xã Nghi Dương; KCN Hoàng Diệu, xã Gia Phúc; KCN Trấn Dương – Hoà Bình (khu A, giai đoạn 1), xã Nguyễn Bỉnh Khiêm; cụm công nghiệp (CCN) phụ trợ Tràng Duệ và CCN Lê Thiện – Đại Bản thuộc phường An Phong.

Trong đó, ﻿KCN Thủy Nguyên giai đoạn 1do Công ty CP Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng - công ty con của Taseco Land (TAL) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 247,8 ha, tổng vốn đầu tư dự án 3.939,7 tỷ đồng. Tiến độ triển khai, từ quý 3/2025 đến quý 4/2026 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; quý 4/2028 trở đi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp và đưa vào khai thác, kinh doanh.

KCN Kim Thành 2 giai đoạn 1 tại xã Kim Thành do CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên – công ty con của Kinh Bắc (KBC) thực hiện, có quy mô gần 235ha, tổng vốn đầu tư 3.403 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KCN Bình Giang cũng do KBC làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 148ha, tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (thành viên của KBC) cũng là chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ với diện tích 64,75ha, tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng.

KCN Nam Tràng Cát do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes đầu tư, quy mô 200ha, tổng vốn đầu tư 2.253 tỷ đồng. KCN Ngũ Phúc giai đoạn 1 có quy mô gần 239ha, vốn đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng – một công ty con khác của Vinhomes đầu tư.

KCN Hoàng Diệu do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, có diện tích 245ha, tổng vốn 3.388 tỷ đồng.

KCN Trấn Dương – Hòa Bình (khu A, giai đoạn 1) do CTCP Titan Hải Phòng – công ty liên kết của CTCP Hạ tầng GELEX đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 3.259 tỷ đồng trên diện tích 208ha.

