Ngày 10/4/2026, CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, thông qua tất cả các tờ trình.

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN GIẢM 10,6%﻿

Theo báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo công ty cho biết tình hình kinh doanh tại các thị trường lớn của Vicostone đều gặp khó khăn. Năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.128 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 823 tỷ đồng, tương ứng 87,50% và 85,37% so với kế hoạch đề ra.

Tại Mỹ - thị trường lớn nhất - việc chính phủ đóng cửa đã tác động lớn đến chi tiêu và đầu tư, cùng với đó áp lực giá cả vẫn hiện hữu khiến kinh tế giảm tốc, tăng trưởng cả năm là 2,2%, giảm so với mức 2,8% năm 2024.

Thị trường bất động sản và xây dựng tại các thị trường lớn như Mỹ, Canada, Châu Âu… gặp khó khi giá cao, chi phí vật liệu xây dựng và nhân công gia tăng, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng và biên lợi nhuận của các nhà đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp tới ngành vật liệu bề mặt.

Ngoài các yếu tố vĩ mô, công ty của Chủ tịch Hồ Xuân Năng tiếp tục đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điểm tích cực được Ban lãnh đạo công ty đánh giá là tỷ suất sinh lời và khả năng thanh toán.

Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần của Công ty năm 2025 đạt 20,16%. Hệ số nợ/Tổng tài sản và Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu năm 2025 lần lượt là 0,11 và 0,12 thấp đi đáng kể so với các năm. Giá trị hàng tồn kho cuối năm 2025 giảm 228 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Công ty đã đóng góp 292 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tăng 31% so với năm 2024﻿.

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch năm 2026 với doanh thu thuần dự kiến là 4.186 tỷ đồng (tăng 1,4% so với năm 2025) và lợi nhuận trước thuế dự kiến là 744 tỷ đồng (giảm 10,6% so với năm 2025).

PHẢN ỨNG TRONG TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI﻿

Vicostone chỉ ra rằng, theo đánh giá của các chuyên gia, xung đột địa chính trị không còn mang tính ngắn hạn, mà là chỉ báo của một “ trật tự thế giới mới” đầy biến động, kéo theo các hệ lụy dài hạn và khó lường.

Theo nghiên cứu mới đây của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân: gần 90% doanh nghiệp cho biết chi phí đầu vào tăng do giá năng lượng, nguyên vật liệu, logistics, bắt đầu “bào mòn” dòng tiền và biên lợi nhuận. Bên cạnh đó, các yếu tố lạm phát neo cao, cạnh tranh gay gắt và rủi ro từ các chính sách bảo hộ thương mại tiếp tục tạo áp lực cho các công ty kinh doanh quốc tế, trong đó có Vicostone.

Công ty nhìn nhận môi trường kinh doanh toàn cầu đang chuyển dịch sang chu kì bất định mang tính cấu trúc, trong đó thị trường Mỹ nhiều khả năng tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng do lãi suất cao và nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi rõ nét.

Kế hoạch hành động năm 2026 của Công ty tập trung vào 6 mục tiêu.

Thứ nhất, về sản phẩm, trước các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về môi trường và sức khỏe tại các thị trường phát triển, trong đó có các quy định về hàm lượng Silica trong sản phẩm, Vicostone đẩy mạnh phát triển và thương mại hóa dòng sản phẩm thế hệ mới (Eco Surfaces).

Về thị trường, bên cạnh đẩy mạnh công tác bán hàng, tăng trưởng thị phần tại các thị trường hiện có như Mỹ, Canada, Châu Âu… Công ty chủ động đa dạng hóa thị trường và kênh phân phối, mở rộng sang thị trường mới tiềm năng; tăng cường mạnh mẽ sự hiện diện tại thị trường Úc và New Zealand.

Thứ 2, tự chủ trong chuỗi cung ứng và định hướng phát triển bền vững. Thứ 3, ﻿tối ưu chi phí và hiệu quả hoạt động. Thứ 4, ﻿﻿tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro. Thứ 5, ﻿﻿tập trung phát triển con người. Thứ 6, ﻿﻿phát triển bền vững theo ESG: Môi trường – Xã Hội - Quản trị.