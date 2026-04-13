AGM Awards
BSR tặng voucher 500.000 đồng cho cổ đông dự ĐHCĐ, trình phương án đổi tên và kế hoạch lợi nhuận giảm 60%

Anh Khôi | 13-04-2026 - 10:22 AM | Doanh nghiệp

Sáng 13/4, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 tại TP.HCM. Doanh nghiệp triển khai hệ thống biểu quyết điện tử cho cổ đông, đảm bảo tính minh bạch và nhanh chóng trong việc thông qua các tờ trình quan trọng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) được tổ chức tại TP.HCM trong bối cảnh doanh nghiệp đang chuẩn bị cho những bước ngoặt chiến lược quan trọng.

Đại hội triển khai hệ thống biểu quyết điện tử song song với hình thức trực tiếp, cho phép cổ đông thực hiện quyền quyết định đối với các tờ trình của Hội đồng quản trị một cách nhanh chóng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, năm 2025 BSR ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 143.542 tỷ đồng- tăng 15% và lợi nhuận sau thuế đạt 5.217 tỷ đồng - tăng 783%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất ở mức 154.140 tỷ đồng - tăng gần 9%.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến ở mức 2.162 tỷ đồng - giảm gần 60%, tập trung nguồn lực cho dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy.

Hội đồng quản trị trình cổ đông phương án đổi tên thành Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam nhằm tái định vị vị thế trong chuỗi giá trị ngành dầu khí.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, BSR đã gửi tặng các cổ đông tham dự trực tiếp bộ quà tặng tri ân, bao gồm một thẻ quà tặng điện tử mệnh giá 500.000 đồng và nước uống.

Phần quà này có thể sử dụng linh hoạt để mua sắm hoặc đổi dịch vụ tại nhiều hệ thống đối tác của đơn vị phát hành.

Anh Khôi

Tổng thầu đường sắt cao tốc của Vingroup tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, vượt mặt Coteccons, Hòa Bình, Đèo Cả...

Tổng thầu đường sắt cao tốc của Vingroup tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, vượt mặt Coteccons, Hòa Bình, Đèo Cả... Nổi bật

Cổ đông Singapore tiết lộ lợi nhuận tăng bất ngờ của THACO, động lực chính từ Bất động sản

Cổ đông Singapore tiết lộ lợi nhuận tăng bất ngờ của THACO, động lực chính từ Bất động sản Nổi bật

Tập đoàn dệt may lớn nhất Việt Nam báo lãi tăng 31% trong quý đầu năm 2026

Tập đoàn dệt may lớn nhất Việt Nam báo lãi tăng 31% trong quý đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ đóng cửa, ông Hồ Xuân Năng đã phản ứng ra sao?

Chính phủ Mỹ đóng cửa, ông Hồ Xuân Năng đã phản ứng ra sao?

“Quyền lực mềm” trong tay NĐT tại AGM Awards 2026: Nơi tiếng nói của “nhỏ lẻ” còn uy lực hơn “cá mập”

“Quyền lực mềm” trong tay NĐT tại AGM Awards 2026: Nơi tiếng nói của “nhỏ lẻ” còn uy lực hơn “cá mập”

Hệ thống DN (ERP/HIS/DMS...) không có cơ chế HA, failover, chỉ 1 lỗi nhỏ cũng có thể bị gián đoạn & ảnh hưởng hoạt động kinh doanh

Hệ thống DN (ERP/HIS/DMS...) không có cơ chế HA, failover, chỉ 1 lỗi nhỏ cũng có thể bị gián đoạn & ảnh hưởng hoạt động kinh doanh

