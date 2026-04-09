ACB đạt 5.400 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1, Chủ tịch Trần Hùng Huy trả lời về nhóm cổ đông lớn Âu Lạc

Lợi nhuận quý 1 đạt 5.400 tỷ đồng

Trong đó, về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ACB đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 56% so với quý trước và tăng 17% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do quý trước phải tăng trích lập dự phòng cuối năm nên làm cho lợi nhuận thấp hơn và dẫn đến mức tăng gấp rưỡi. Còn so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng 17% là hợp lý. Tín dụng của ACB tăng khoảng 3,2% và huy động vốn tăng khoảng 1%. Nhìn chung, ngân hàng đã hoàn thành 24% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Cổ đông lo lắng về tác động của tình hình thế giới đến hoạt động ngân hàng, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB cho biết, tình hình xung đột quân sự Trung Đông gần đây có ảnh hưởng ít nhiều tới hoạt động của ngành ngân hàng và ACB nhưng chỉ ảnh hưởng gián tiếp và không ảnh hưởng trọng yếu.

Những ảnh hưởng của tình hình toàn cầu chủ yếu là lạm phát (giá xăng dầu, ảnh hưởng lan toả đến những ngành nghề và chi phí đời sống), nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều do Việt Nam quyết tâm cao kiểm soát lạm phát tốt ở mức dưới 4,5%.

“Về tỷ giá, tình hình Trung Đông đã ảnh hưởng làm tỷ giá tăng khoảng 1%. Trong năm nay chúng tôi kỳ vọng tỷ giá chỉ biến động khoảng dưới 3%”, CEO của ACB nói tại Đại hội.

Về lãi suất, hiện lãi suất ổn định, nhưng tình hình Trung Đông có thể ảnh hưởng tâm lý người dân và sẽ tác động đến mặt bằng lãi suất, nhưng lãnh đạo ACB tin rằng NHNN sẽ có hoạt động để kìm hãm lãi suất cả huy động lẫn cho vay.

Chiến lược C1425 là gì và sẽ chiếm chi phí ra sao trong 5 năm tới?

Cổ đông cũng quan tâm tới Vừa qua, ACB đã công bố chiến lược C1425 là chiến lược nội bộ, chuyển tải thông điệp để 13.000 nhân viên hoạt động xuyên suốt trong 5 năm tới, trong đó:

-C là Customer: Khách hàng là trung tâm, cá nhân hóa sâu và đồng hành trọn đời.

-1 là 1 Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, giải pháp toàn diện.

-4 là 4 Trụ cột chiến lược: Tập trung tạo giá trị (nâng cao trải nghiệm, tối ưu hóa quy trình).

-2 là 2 Điều kiện nền tảng: Công nghệ - dữ liệu và quản trị rủi ro.

-5 là 5 Bước đi lớn: Các chương trình chuyển đổi cụ thể.

Cổ đông đặt câu hỏi ngân hàng sẽ dành chi phí đầu tư cho chiến lược trong 5 năm tới? Chủ tịch Trần Hùng Huy trả lời dự kiến vào khoảng 8.000-10.000 tỷ và chủ yếu là đầu tư cho công nghệ.

Công ty bảo hiểm phi nhân thọ nhiều tiềm năng

Đối với việc thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ với định hướng Tập đoàn tài chính trong tương lai, theo cổ đông, việc thành lập công ty bảo hiểm có những giá trị nhất định, nhưng cũng có những bất lợi. Vì về lý thuyết có dư địa phát triển nhưng cạnh tranh cũng rất mạnh và trong dài hạn khó có thể mở rộng kênh phân phối. Tỷ lệ tăng trưởng của bảo hiểm còn thua cả gửi tiết kiệm, vậy việc thành lập công ty này có tối ưu hoá được lợi ích sử dụng vốn của Ngân hàng?

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB cho biết, trong 2 năm qua thị trường bảo hiểm khá khó khăn. ACB cũng không nằm ngoài xu hướng, nhưng điều đáng mừng là từ quý 1 vừa qua đã hồi phục tốt của cả thị trường lẫn ACB, riêng doanh thu Banca của ACB tăng 33% so với cùng kỳ, dự kiến đóng góp hơn 1.000 tỷ doanh thu trong năm nay. Nhưng đó là mảng bảo hiểm nhân thọ.

Đối với định hướng thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, đây là mảng tiềm năng, có nhu cầu rất lớn. ACB sẽ thực hiện phân phối sản phẩm trên nền tảng của Ngân hàng và công ty con, phụ vụ khách hàng của ACB trong hệ sinh thái. Và đây sẽ là mảng kinh doanh tốt, đóng góp hoạt động đáng kể cho ACB trong năm 2026 cũng như những năm tiếp theo.

Tại Đại hội, lãnh đạo ngân hàng cũng trả lời thắc mắc của cổ đông về việc có hay không kế hoạch IPO công ty chứng khoán ACBS, tương tự nhiều công ty chứng khoán thời gian vừa qua.

Chủ tịch Trần Hùng Huy cho hay, trong những năm qua vấn đề IPO công ty ACBS đã được đề cập nhiều lần và Ngân hàng cũng đang tìm đối tác để thực hiện. ACBS nằm trong trục chiến lược của Tập đoàn tài chính. Trong trụ cột C1425, ACBS cũng đóng góp vai trò quan trọng vì mảng Wealth (quản lý gia sản) sẽ phát triển mạnh trong 3-5 năm tới.

ACBS có kế hoạch tăng vốn thêm khoảng 2.000 tỷ và lợi nhuận xấp xỉ khoảng 1.800 tỷ trong năm nay.

Chủ tịch ACB: Nhóm cổ đông Âu Lạc đã có thời gian dài hơn 20 năm gắn bó với ACB, sở hữu có lúc trên, lúc dưới 5%

Đáng chú ý, tại đại hội, một cổ đông đã đặt câu hỏi về việc nhóm cổ đông Âu Lạc vừa trở thành cổ đông lớn, chiếm trên 5% vốn ngân hàng. “Nhóm cổ đông này có đóng góp gì vào hoạt động của ACB thời gian tới?”.

Ông Trần Hùng Huy cho biết, các cổ đông này đã có thời gian dài hơn 20 năm gắn bó với ACB, có lúc trên 5% có lúc dưới. “Họ cũng có các cam kết dài hạn với Ngân hàng. ACB kỳ vọng họ sẽ có những đóng góp cho ACB trong thời gian sắp tới”, ông nói.

Sẽ chia cổ tức tiền mặt ngay trong tháng 5 ﻿

Về kế hoạch chia cổ tức, Chủ tịch Trần Hùng Huy cho biết ACB dự kiến sẽ trả cổ tức tiền mặt vào cuối tháng 5, đầu tháng 6; chia cổ phiếu cũng sẽ thực hiện vào khoảng tuần 2 hoặc tuần 3 của tháng 6.﻿