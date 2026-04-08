Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.515 tỷ đồng, không chia cổ tức trong năm 2026

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.515 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn so với thực hiện năm 2025 là 1.512 tỷ đồng.

Ngân hàng lên kế hoạch tổng tài sản tăng 13,4%, đạt 310 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn tăng khoảng 17,8% lên hơn 232 nghìn tỷ, Dư nợ tín dụng tăng 16,5% lên hơn 228 nghìn tỷ.

Như vậy, kế hoạch kinh doanh dự kiến trình đại hội cổ đông đã thay đổi rất nhiều so với kế hoạch được công bố hồi tháng 3/2026. Trước đó, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 169% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Trước đó, năm 2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 265,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 102,9% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 5.188 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 1.512 tỷ đồng, sụt giảm 64% so với năm 2024 và chỉ hoàn thành 29% mục tiêu.

Ngân hàng cho biết, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 của Eximbank là 3.388 tỷ đồng. Nhằm mục đích củng cố năng lực tài chính để tăng trưởng và phát triển bền vững, Eximbank sẽ không thực hiện chia cổ tức.

Đáng chú ý, tại Đại hội năm nay, Eximbank sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh một loạt thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2025-2030) và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ngân hàng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Phạm Tuấn Anh. Ngoài ra, ngân hàng cũng trình miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hoàng Thế Hưng.

Eximbank cũng sẽ thông qua việc miễn nhiệm chức thành Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, ông Hoàng Tâm Châu. Những nhân sự trên đều có Đơn từ nhiệm đề ngày 13/02/2026.

Ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2030 với số lượng 7 thành viên HĐQT, trong đó 2 thành viên độc lập HĐQT.