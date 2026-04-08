Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều 8/4: Giá vàng đồng loạt giảm so với buổi sáng

Mạnh Đức | 08-04-2026 - 14:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt. Trong nước, giá vàng trưa 8/4 quay đầu giảm mạnh sau nhịp tăng sốc buổi sáng, tuy nhiên vẫn cao hơn đáng kể so với phiên trước.

Sáng 8/4: Giá vàng tăng rất mạnh - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 13h45 ngày 8/4, giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh 1,5 - 3 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh thiết lập vào buổi sáng, tuy nhiên vẫn duy trì cao hơn đáng kể so với mức chốt phiên hôm trước.

So với mức khảo sát đầu buổi sáng, vàng miếng tại SJC giảm giá mua - bán từ 174 – 177 triệu đồng/lượng xuống còn 171 – 175 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm khoảng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. PNJ cũng điều chỉnh mạnh giá vàng miếng từ vùng 174 – 177 triệu đồng/lượng xuống 171,5 – 175,5 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI lùi về 171 – 175 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm ít hơn, hiện lần lượt niêm yết quanh 171,5 – 175,5 triệu đồng/lượng và 172 – 175,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm từ 173,5 – 176,5 triệu đồng/lượng xuống 170,5 – 174,5 triệu đồng/lượng, mất khoảng 2 – 3 triệu đồng/lượng. PNJ lùi về 171,5 – 175 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. DOJI giảm về 171 – 175 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng điều chỉnh về 171,2 – 174,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức ghi nhận đầu phiên.

Sáng 8/4: Giá vàng tăng rất mạnh - Ảnh 2.

Dù vậy, nếu so với mức đóng cửa hôm trước, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể trên diện rộng. Vàng miếng tại các thương hiệu phổ biến tăng từ 1,5 đến 3 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn, mức tăng cũng dao động từ 1,5 đến gần 3 triệu đồng/lượng, với Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải dẫn đầu về mức tăng so với phiên trước.

--------------------------------------

Ghi nhận lúc 8h45 sáng 8/4, giá vàng trong nước bật tăng mạnh so với cuối phiên trước, với mức tăng phổ biến 4,5 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong khi một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cao hơn ở phân khúc vàng nhẫn.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 174 – 177 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết 173,5 – 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng. DOJI chào giá cao hơn ở mức 174 – 177 triệu đồng/lượng, tăng 4,6 – 4,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng mạnh lên 172,8 – 175,8 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu chưa công bố bảng giá mới, tiếp tục niêm yết vàng nhẫn ở mức 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng và vàng miếng tại 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng. 

8h45 Thay đổi so với cuối phiên trước
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 173,5 176,5 174 177 4,5 4,5 4,5 4,5
PNJ 173,5 176,5 174 177 4,5 4,5 4,5 4,5
DoJi 174 177 174 177 4,7 4,6 4,5 4,5
Bảo Tín Minh Châu 168,3 171,3 169,5 172,5 0 0 0 0
Bảo Tín Mạnh Hải 172,8 175,8 174 177 4,5 4,5 4,5 4,5

----------------------------------------

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 6h50 giao dịch ở mức 4.835 USD/ounce, tăng mạnh 2,75% so với mức đóng cửa hôm qua.﻿

Sáng 8/4: Giá vàng tăng rất mạnh - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh sau khi thị trường đánh giá lại các rủi ro ngắn hạn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đồng ý tạm dừng các cuộc ném bom và tấn công vào Iran trong hai tuần, làm giảm bớt nỗi lo ngại về leo thang căng thẳng.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đã nhận được một đề xuất 10 điểm từ Iran mà ông mô tả là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán.

Trước đó, thị trường lo ngại giá năng lượng tăng có thể làm phức tạp thêm quyết định cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương khi lạm phát leo thang. Mặc dù vàng đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa lạm phát và tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, nhưng sức hấp dẫn của vàng giảm đi trong môi trường lãi suất cao do có lợi suất bằng 0.

Theo nghiên cứu của Cục dự Dự trữ Liên bang Mỹ - chi nhánh Dallas, sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu có thể đẩy lạm phát của Mỹ lên trên 4% vào cuối năm, và thậm chí có thể tăng mạnh hơn trong ngắn hạn.

Vàng, vốn khởi đầu năm với đà tăng mạnh, đã giảm khoảng 10% kể từ khi cuộc chiến tranh Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 8/4 không thay đổi so với mức chốt ngày 7/4, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng duy trì ở mức 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết tại 169 – 172 triệu đồng/lượng. DOJI chào giá cao hơn ở mức 169,3 – 172,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì mức thấp hơn, 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng.

Mạnh Đức

Nhịp sống Thị trường

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên