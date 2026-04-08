ĐHCĐ VIB: Dự kiến chia cổ tức tiền mặt và CP thưởng tổng 19%, trong đó 9% bằng tiền mặt; đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ trong 3 năm tới

Theo báo cáo của bà Nguyễn Thuỳ Linh, trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu, tại thời điểm khai mạc đại hội có 210 cổ đông, đại diện cho hơn 2,17 tỷ cổ phần, tương đương 71,1% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tổ chức.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đặng Khắc Vỹ, người sáng lập, chủ tịch Hội đồng quản trị VIB cho biết, 2026 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với VIB vì đây là năm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, cũng là năm cuối cùng của hành trình chuyển đổi thập kỷ VIB 2.0 (2017-2026) — một hành trình với sứ mệnh rõ ràng: xây dựng một ngân hàng chất lượng, tăng trưởng cao và bền vững qua từng năm.

Ưu tiên sức mạnh dài hạn hơn hình ảnh ngắn hạn

Về kết quả hoạt động của VIB. Năm 2025, Tổng tài sản của Ngân hàng đạt 556 nghìn tỷ đồng — tăng 13% so với năm 2024, và lần đầu tiên trong lịch sử VIB vượt mốc nửa triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 382 nghìn tỷ đồng, tăng 18%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 330 nghìn tỷ đồng, tăng 10%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 9.105 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2024, ROE đạt 16,5%. Chủ tịch VIB cũng chủ động đề cập con số 1%. Theo đó, đây là quyết định có chủ đích của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành. Năm 2025, VIB đã có một lựa chọn chiến lược: tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, làm sạch bảng cân đối kế toán, và củng cố nền tảng vốn và quản lý rủi ro, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Bán lẻ, Khách hàng Doanh nghiệp và Con người — tức là nền móng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. “Chúng ta ưu tiên sức mạnh dài hạn hơn hình ảnh ngắn hạn. Đó là quyết định chiến lược. Và số liệu chứng minh điều đó” – ông Vỹ nói.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của VIB cuối 2025 giảm còn 2,2%, giảm 20 điểm cơ bản so với mức 2,4% năm 2024. Đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 2023–2025. Hơn 90% danh mục tín dụng bán lẻ là các khoản vay có tài sản bảo đảm. Và tại Ngân hàng Doanh nghiệp, tỷ lệ nợ xấu gần như bằng không: 0,04%.

Về các chỉ số an toàn, VIB đã hoàn tất Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn trước lộ trình ngành, hệ số CAR đạt 12,2% tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 — cho thấy bảng cân đối vừa có khả năng chịu đựng áp lực, vừa hỗ trợ tăng trưởng. Trước đó, hồi năm 2019, VIB cũng từng là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên trong hệ thống (cùng với Vietcombank) hoàn tất Basel II sớm hơn lộ trình của ngành.

Về danh mục tín dụng, dư nợ bán lẻ đạt gần 273 nghìn tỷ đồng, chiếm 70% tổng dư nợ và thuộc nhóm tỷ trọng bán lẻ cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ba sản phẩm chủ lực gồm: cho vay mua nhà, mua ô tô và vay kinh doanh tập trung phục vụ phân khúc trung lưu Việt Nam, một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất châu Á và là động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Ông Đặng Khắc Vỹ đặc biệt nhấn mạnh về tỷ trọng hơn 90% danh mục bán lẻ được bảo đảm bằng tài sản. Theo ông, VIB không chỉ tăng trưởng quy mô mà tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát chất lượng từng khoản vay. Đây là lý do tỷ lệ nợ xấu bán lẻ được duy trì ở mức có thể quản lý được ngay cả trong giai đoạn thị trường biến động.

Một trong những yếu tố giúp khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu của VIB là mảng thẻ. Năm 2025, VIB chính thức gia nhập "câu lạc bộ triệu thẻ" với hơn 1,1 triệu thẻ lưu hành, tăng 29% so với năm trước. Đây không chỉ là con số thị phần. Đây là minh chứng cho sức hút sản phẩm thẻ VIB trong phân khúc khách hàng mục tiêu.

Tổng thu nhập ngoài lãi vượt 3.500 tỷ đồng, chiếm 24% tổng thu nhập hoạt động. Đây là một chuyển dịch cơ cấu có ý nghĩa chiến lược: VIB đang thu hẹp sự phụ thuộc vào biên lãi ròng, thay vào đó xây dựng nền thu nhập từ phí - bền vững hơn, ít nhạy cảm với chu kỳ lãi suất, và thể hiện chiều sâu quan hệ khách hàng thực sự.

Chọn trở thành ngân hàng bán lẻ có trải nghiệm tốt nhất về tốc độ phục vụ, chất lượng sản phẩm dịch vụ và cá nhân hóa cho khách hàng

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng của VIB là từ mô hình bán sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Theo chủ tịch VIB, điểm khác biệt lớn nhất của VIB không nằm ở từng trụ cột riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối tất cả thành giải pháp hoàn chỉnh, đúng người, đúng thời điểm, trong đúng hành trình của khách hàng.

Trong năm nay, Ngân hàng sẽ mở rộng phạm vi cá nhân hóa từ cá nhân sang hệ sinh thái xung quanh khách hàng là gia đình thông qua Family Banking, các nhóm chi tiêu và tiết kiệm chung, các cộng đồng có nhu cầu tài chính tương đồng. Đồng thời nâng chuẩn toàn diện trải nghiệm Privilege Banking và đẩy mạnh giải pháp chuyên biệt cho Business Banking. Ông tiết lộ, ngày 10/4 tới đây, VIB sẽ chính thức ra mắt Ngân hàng ưu tiên, tái định nghĩa đặc quyền, cung cấp những giải pháp tài chính linh hoạt, cùng khách hàng làm chủ thời cuộc.

Toàn bộ hệ sản phẩm, giải pháp của VIB luôn xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, linh hoạt theo từng thời điểm dựa trên nền tảng dữ liệu và ứng dụng AI phân tích chuyên sâu hành vi khách hàng, giúp VIB từng bước tạo lập chuẩn mực sản phẩm dịch vụ tài chính thế hệ mới ở giai đoạn VIB 3.0 (2027-2036).

Chủ tịch VIB khẳng định, một nguyên tắc quan trọng chi phối cách nhà băng này triển khai đó là: VIB có khả năng phát triển hàng trăm sáng kiến mỗi tháng, nhưng sẽ lựa chọn có kỷ luật chỉ từ năm đến 10 sáng kiến tốt nhất để đưa ra thị trường. Tốc độ đổi mới — nhưng có kiểm soát. Nhanh, nhưng có trật tự. “Chúng tôi chọn trở thành ngân hàng bán lẻ có trải nghiệm tốt nhất về tốc độ phục vụ, chất lượng sản phẩm dịch vụ và cá nhân hóa cho khách hàng cá nhân và hệ sinh thái.” – ông nói với cổ đông

Mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ trong 3 năm tới

Tổng chi tiêu qua thẻ năm qua lần đầu tiên vượt 5 tỷ USD, tang trưởng 19%. Đây là mức chi tiêu thực tế, phản ánh tần suất sử dụng cao, không phải chỉ sở hữu thẻ rồi để trong ví. Thu nhập phí từ thẻ và dịch vụ bán lẻ vượt 2.000 tỷ đồng, tăng 21%.

Thẻ là lĩnh vực VIB có lợi thế cạnh tranh rõ nét, và sẽ tiếp tục lấy thẻ làm đầu tàu dẫn dắt toàn bộ hệ sinh thái giao dịch, kết hợp với các nền tảng số MyVIB, Max.

Năm 2026, Max Card ra mắt với mô hình đăng ký gói (subscription) — trao quyền cho khách hàng chủ động lựa chọn và cá nhân hóa quyền lợi thẻ. One Card dành cho phân khúc Affluent ra mắt tháng 6/2026. Hạn mức thẻ được nâng tự động dựa trên chấm điểm AI theo thời gian thực.

“ Chúng tôi đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ trong 3 năm tới, thẻ VIB sẽ là công cụ thanh toán toàn dân ”. – ông Vỹ nói.

Kế hoạch tăng trưởng tín dụng 15%, lợi nhuận tăng 27%

VIB đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 15% trong năm 2026, phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo hướng thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát, biến động lãi suất và rủi ro địa chính trị vẫn tiềm ẩn, đồng thời yêu cầu kiểm soát chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Trên nền tảng đó, Ngân hàng kỳ vọng đạt lợi nhuận trước thuế 11.550 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2025, tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động nhờ tối ưu danh mục tài sản, cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát chi phí.

Tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP, chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 9%

Theo báo cáo do bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Trung tâm tài chính VIB trình bày tại Đại hội, năm 2026, VIB lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 9,5%) và khoảng 8 triệu cổ phiếu ESOP (0,24%), nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đây là một phần trong kế hoạch kinh doanh 2026 nhằm nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới VIB 3.0 (2027-2036)

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm 2026 là chính sách cổ tức 9% cổ tức bằng tiền mặt.

Cùng với việc phát hành 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 0,24% cổ phiếu theo chương trình ESOP, tổng mức cổ tức gần 19% được xem là mức chi trả cân bằng giữa việc đảm bảo lợi ích cổ đông trong ngắn hạn và tăng cường vốn tự có để phục vụ tăng trưởng trong dài hạn.﻿

Bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Trung tâm tài chính VIB trình bày kế hoạch tăng vốn điều lệ

Hỏi đáp cổ đông:

Nhận định về yếu tố kinh tế vĩ mô 2026

Cổ đông hỏi, lãnh đạo VIB nhận định thế nào về các yếu tố kinh tế vĩ mô 2026? Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối phân tích:

Ban đầu kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026 (sau 3 lần cắt năm 2025) để đưa lãi suất về mức 3,15%. Tuy nhiên, do biến động giá dầu (quanh mức 80 - 120 USD/thùng), khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2026 hiện được đánh giá là rất thấp.

Về tỷ giá, ﻿việc Fed neo lãi suất cao tạo áp lực lên tỷ giá đồng Việt Nam và dòng vốn. Dự báo tỷ giá có thể mất giá 3-5%, cao nhất rơi vào 9 tháng đầu năm.

Về xu hướng lãi suất, ﻿d ự báo lãi suất sẽ tiếp tục chịu áp lực trong quý 2 và quý 3, nhưng sẽ bắt đầu ổn định từ quý 4 năm 2026 khi dòng tiền quay trở lại.

Sau khi đối tác chiến lược nước ngoài rút khỏi VIB, ngân hàng có kế hoạch huy động vốn thế nào?

Theo lãnh đạo VIB, về kế hoạch huy động vốn, VIB có kế hoạch huy động 1 tỷ USD từ thị trường nước ngoài trong năm 2026, chia làm 2 giai đoạn: 500 triệu USD vào nửa đầu năm (kỳ hạn 3-5 năm) và 500 triệu USD vào nửa cuối năm.

Về chiến lược huy động vốn trong nước, VIB không chạy đua lãi suất huy động với các ngân hàng nhỏ (vốn có thể lên tới 9%) mà tập trung vào các giải pháp bền vững.

Ông Lê Quang Trung trả lời tại ĐHCĐ

Động lực tăng trưởng thời gian tới là gì?

Tại phần hỏi đáp cổ đông, một cổ đông tổ chức hỏi lãnh đạo VIB về định hướng chiến lược và động lực tăng trưởng mảng bán lẻ thời gian tới, bà Tường Nguyễn, Phó Tổng giám đốc VIB, đại diện Khối ngân hàng bán lẻ trẻ lời.

﻿Theo bà, trong năm 2026 và "VIB 3.0" từ 2027 trở đi, VIB định vị là ngân hàng giao dịch chính, thông qua 3 con số 5:

-5 Trụ cột sản phẩm trọng điểm: Cho vay, Đầu tư (tiền gửi), Thẻ, Bảo vệ (bảo hiểm) và Giao dịch thanh toán/Ngân hàng số

-5 Phân khúc khách hàng: T rẻ, Đại chúng, Trung lưu, Giàu có (Smart Affluent) và mới nhất là Chủ kinh doanh & Doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME)

-5 Kênh kết nối khách hàng: (1) Hệ thống chi nhánh truyền thống; (2) Kênh Digital (Thẻ và Digital Bank platform); (3) Website; (4) Kênh BaaS (Banking as a Service); (5)Mô hình Agent: Sử dụng Super Agent App với mạng lưới khoảng 60.000 cộng tác viên trên toàn quốc hoạt động 100% online.

Mục tiêu cuối cùng, bà Tường Nguyễn tóm lại : VIB định vị là ngân hàng tốt nhất về trải nghiệm, tối ưu về thời gian và cá thể hóa sâu sắc nhất cho khách hàng thông qua hệ sinh thái Family Banking.

Bà Tường Nguyễn trả lời cổ đông tại Đại hội

Ông Đặng Khắc Vỹ bổ sung thêm, ngân hàng bán lẻ "được đặt lên bàn cân sức nặng lớn nhất" và sẽ tiếp tục có vai trò quan trọng trong giai đoạn 10 năm tới tại VIB.







