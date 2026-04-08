VIB từng bước tạo lập chuẩn mực sản phẩm dịch vụ tài chính thế hệ mới cho giai đoạn "VIB 3.0"

Sáng ngày 8/4, Ngân hàng Quốc tế (VIB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026. tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch VIB cho biết, 2026 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với VIB vì đây là năm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, cũng là năm cuối cùng của hành trình chuyển đổi thập kỷ VIB 2.0 (2017-2026) — một hành trình với sứ mệnh rõ ràng: xây dựng một ngân hàng chất lượng, tăng trưởng cao và bền vững qua từng năm.

Nói về bối cảnh vĩ mô, chủ tịch VIB dẫn số liệu măm 2025, GDP Việt Nam tăng trưởng 8,03% - là một trong những mức tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực, và thuộc nhóm cao nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,3%. Tín dụng toàn hệ thống tăng 19%. Theo ông, đây không phải là những kết quả thuận lợi ngẫu nhiên, chúng phản ánh sự nhất quán trong quản lý tài khóa của Chính phủ, một môi trường lãi suất dần ổn định, và tiêu dùng nội địa cải thiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Đáng chú ý nhất, Thông tư 14/2025 chính thức triển khai khung vốn Basel III trên toàn hệ thống, nâng cao chuẩn mực về an toàn vốn, quản lý thanh khoản và kiểm soát rủi ro. Đây là sự phát triển tích cực, dù đòi hỏi cao.

Ưu tiên sức mạnh dài hạn hơn hình ảnh ngắn hạn

Về kết quả hoạt động của VIB. Năm 2025, Tổng tài sản của Ngân hàng đạt 556 nghìn tỷ đồng — tăng 13% so với năm 2024, và lần đầu tiên trong lịch sử VIB vượt mốc nửa triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 382 nghìn tỷ đồng, tăng 18%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 330 nghìn tỷ đồng, tăng 10%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 9.105 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2024, ROE đạt 16,5%. Chủ tịch VIB cũng chủ động đề cập con số 1%. Theo đó, đây là quyết định có chủ đích của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành. Năm 2025, VIB đã có một lựa chọn chiến lược: tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, làm sạch bảng cân đối kế toán, và củng cố nền tảng vốn và quản lý rủi ro, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Bán lẻ, Khách hàng Doanh nghiệp và Con người — tức là nền móng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. "Chúng ta ưu tiên sức mạnh dài hạn hơn hình ảnh ngắn hạn. Đó là quyết định chiến lược. Và số liệu chứng minh điều đó" – ông Vỹ nói.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của VIB cuối 2025 giảm còn 2,2%, giảm 20 điểm cơ bản so với mức 2,4% năm 2024. Đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 2023–2025. Hơn 90% danh mục tín dụng bán lẻ là các khoản vay có tài sản bảo đảm. Và tại Ngân hàng Doanh nghiệp, tỷ lệ nợ xấu gần như bằng không: 0,04%.

Về các chỉ số an toàn, VIB đã hoàn tất Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn trước lộ trình ngành, hệ số CAR đạt 12,2% tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 — cho thấy bảng cân đối vừa có khả năng chịu đựng áp lực, vừa hỗ trợ tăng trưởng. Trước đó, hồi năm 2019, VIB cũng từng là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên trong hệ thống (cùng với Vietcombank) hoàn tất Basel II sớm hơn lộ trình của ngành.

Về danh mục tín dụng, dư nợ bán lẻ đạt gần 273 nghìn tỷ đồng, chiếm 70% tổng dư nợ và thuộc nhóm tỷ trọng bán lẻ cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ba sản phẩm chủ lực gồm: cho vay mua nhà, mua ô tô và vay kinh doanh tập trung phục vụ phân khúc trung lưu Việt Nam, một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất châu Á và là động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Ông Đặng Khắc Vỹ đặc biệt nhấn mạnh về tỷ trọng hơn 90% danh mục bán lẻ được bảo đảm bằng tài sản. Theo ông, VIB không chỉ tăng trưởng quy mô mà tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát chất lượng từng khoản vay. Đây là lý do NPL bán lẻ được duy trì ở mức có thể quản lý được ngay cả trong giai đoạn thị trường biến động.

Một trong những yếu tố giúp khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu của VIB là mảng thẻ. Năm 2025, VIB chính thức gia nhập "câu lạc bộ triệu thẻ" với hơn 1,1 triệu thẻ lưu hành, tăng 29% so với năm trước. Đây không chỉ là con số thị phần. Đây là minh chứng cho sức hút sản phẩm thẻ VIB trong phân khúc khách hàng mục tiêu.

Tổng chi tiêu qua thẻ lần đầu tiên vượt 5 tỷ USD, tăng 19%. Đây là mức chi tiêu thực tế, phản ánh tần suất sử dụng cao, không phải chỉ sở hữu thẻ rồi để trong ví. Thu nhập phí từ thẻ và dịch vụ bán lẻ vượt 2.000 tỷ đồng, tăng 21%.

Tổng thu nhập ngoài lãi vượt 3.500 tỷ đồng, chiếm 24% tổng thu nhập hoạt động. Đây là một chuyển dịch cơ cấu có ý nghĩa chiến lược: VIB đang thu hẹp sự phụ thuộc vào biên lãi ròng, thay vào đó xây dựng nền thu nhập từ phí - bền vững hơn, ít nhạy cảm với chu kỳ lãi suất, và thể hiện chiều sâu quan hệ khách hàng thực sự.

9 năm tăng trưởng vượt trung bình ngành không chỉ là thành tích

Chủ tịch VIB cũng thống kê với cổ đông về chặng đường 9 năm hoạt động 2017-2025. Theo đó, VIB đã đạt các mức tăng trưởng kép vượt trung bình ngành:

- Tổng tài sản 21%/năm — so với bình quân ngành 12%

- Tín dụng bán lẻ 23%/năm — so với bình quân ngành 14%

- Lợi nhuận 26%/năm — so với bình quân ngành 23%

- ROE bình quân 23% — so với bình quân ngành 17%

Và ông khẳng định với cổ đông: "Đây không phải thành tích của một năm. Đây là kỷ luật tăng trưởng kép. Đây là hình ảnh của chín năm thực thi nhất quán."

Ông cho biết thêm, Khối Ngân hàng Bán lẻ vẫn là động cơ tăng trưởng chính và lợi thế cạnh tranh bền vững nhất của nhà băng này. Đây không phải tuyên bố định tính mà là kết quả được đo bằng số liệu cụ thể sau 9 năm đầu tư nhất quán.

Mục tiêu tạo lập chuẩn mực sản phẩm dịch vụ tài chính thế hệ mới

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng của VIB là từ mô hình bán sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Theo chủ tịch VIB, điểm khác biệt lớn nhất của VIB không nằm ở từng trụ cột riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối tất cả thành giải pháp hoàn chỉnh, đúng người, đúng thời điểm, trong đúng hành trình của khách hàng.

Trong năm nay, Ngân hàng sẽ mở rộng phạm vi cá nhân hóa từ cá nhân sang hệ sinh thái xung quanh khách hàng là gia đình thông qua Family Banking, các nhóm chi tiêu và tiết kiệm chung, các cộng đồng có nhu cầu tài chính tương đồng. Đồng thời nâng chuẩn toàn diện trải nghiệm Privilege Banking và đẩy mạnh giải pháp chuyên biệt cho Business Banking. Ông tiết lộ, ngày 10/4 tới đây, VIB sẽ chính thức ra mắt Ngân hàng ưu tiên, tái định nghĩa đặc quyền, cung cấp những giải pháp tài chính linh hoạt, cùng khách hàng làm chủ thời cuộc.

Toàn bộ hệ sản phẩm, giải pháp của VIB luôn xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, linh hoạt theo từng thời điểm dựa trên nền tảng dữ liệu và ứng dụng AI phân tích chuyên sâu hành vi khách hàng, giúp VIB từng bước tạo lập chuẩn mực sản phẩm dịch vụ tài chính thế hệ mới ở giai đoạn VIB 3.0 (2027-2036).

Chủ tịch VIB khẳng định, một nguyên tắc quan trọng chi phối cách nhà băng này triển khai đó là: VIB có khả năng phát triển hàng trăm sáng kiến mỗi tháng, nhưng sẽ lựa chọn có kỷ luật chỉ từ năm đến 10 sáng kiến tốt nhất để đưa ra thị trường. Tốc độ đổi mới — nhưng có kiểm soát. Nhanh, nhưng có trật tự. "Chúng tôi chọn trở thành ngân hàng bán lẻ có trải nghiệm tốt nhất về tốc độ phục vụ, chất lượng sản phẩm dịch vụ và cá nhân hóa cho khách hàng cá nhân và hệ sinh thái." – ông nói với cổ đông.