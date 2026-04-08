Sáng 8/4: Giá vàng tăng rất mạnh

Mạnh Đức | 08-04-2026 - 07:07 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên gần 4.835 USD/ounce sau khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt, trong khi thị trường trong nước sáng 8/4 vẫn đi ngang khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 6h50 giao dịch ở mức 4.835 USD/ounce, tăng mạnh 2,75% so với mức đóng cửa hôm qua.﻿

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh sau khi thị trường đánh giá lại các rủi ro ngắn hạn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đồng ý tạm dừng các cuộc ném bom và tấn công vào Iran trong hai tuần, làm giảm bớt nỗi lo ngại về leo thang căng thẳng.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đã nhận được một đề xuất 10 điểm từ Iran mà ông mô tả là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán.

Trước đó, thị trường lo ngại giá năng lượng tăng có thể làm phức tạp thêm quyết định cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương khi lạm phát leo thang. Mặc dù vàng đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa lạm phát và tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, nhưng sức hấp dẫn của vàng giảm đi trong môi trường lãi suất cao do có lợi suất bằng 0.

Theo nghiên cứu của Cục dự Dự trữ Liên bang Mỹ - chi nhánh Dallas, sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu có thể đẩy lạm phát của Mỹ lên trên 4% vào cuối năm, và thậm chí có thể tăng mạnh hơn trong ngắn hạn.

Vàng, vốn khởi đầu năm với đà tăng mạnh, đã giảm khoảng 10% kể từ khi cuộc chiến tranh Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 8/4 không thay đổi so với mức chốt ngày 7/4, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng duy trì ở mức 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết tại 169 – 172 triệu đồng/lượng. DOJI chào giá cao hơn ở mức 169,3 – 172,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì mức thấp hơn, 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng.

Một ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận cao gấp đôi năm 2025 Nổi bật

Nhiều ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức, cổ phiếu thưởng trong năm 2026, mức cao nhất lên tới hơn 31% Nổi bật

Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Quốc hội cho Tổng Kiểm toán Nhà nước

Xuất hiện nhóm đối tượng tập trung người dân tại hội trường, nhà văn hóa để mở tài khoản ngân hàng: Công an phát cảnh báo

Thị trường tiền số hôm nay, 7-4: Bitcoin sẽ lặp lại kịch bản năm 2022?

Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới về cho vay đặc biệt

