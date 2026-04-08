Sáng 8/4: Giá vàng tăng rất mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 6h50 giao dịch ở mức 4.835 USD/ounce, tăng mạnh 2,75% so với mức đóng cửa hôm qua.﻿

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh sau khi thị trường đánh giá lại các rủi ro ngắn hạn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đồng ý tạm dừng các cuộc ném bom và tấn công vào Iran trong hai tuần, làm giảm bớt nỗi lo ngại về leo thang căng thẳng.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đã nhận được một đề xuất 10 điểm từ Iran mà ông mô tả là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán.

Trước đó, thị trường lo ngại giá năng lượng tăng có thể làm phức tạp thêm quyết định cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương khi lạm phát leo thang. Mặc dù vàng đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa lạm phát và tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, nhưng sức hấp dẫn của vàng giảm đi trong môi trường lãi suất cao do có lợi suất bằng 0.

Theo nghiên cứu của Cục dự Dự trữ Liên bang Mỹ - chi nhánh Dallas, sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu có thể đẩy lạm phát của Mỹ lên trên 4% vào cuối năm, và thậm chí có thể tăng mạnh hơn trong ngắn hạn.

Vàng, vốn khởi đầu năm với đà tăng mạnh, đã giảm khoảng 10% kể từ khi cuộc chiến tranh Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 8/4 không thay đổi so với mức chốt ngày 7/4, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng duy trì ở mức 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết tại 169 – 172 triệu đồng/lượng. DOJI chào giá cao hơn ở mức 169,3 – 172,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì mức thấp hơn, 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng.