Tối 6-4, giá vàng tăng trở lại, công ty SJC tạm ngưng đăng ký online mua vàng

Theo Thái Phương | 06-04-2026 - 22:18 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới tăng trở lại có lúc vượt mốc 4.700 USD/ounce, công ty SJC ra thông báo quan trọng liên quan tới vàng miếng.

Cuối ngày 6-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch trong khoảng 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 300.000 đồng so với buổi sáng. Tổng cộng trong 1 ngày, giá vàng nhẫn trơn mất 1,7 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trơn mạnh hơn, như: Công ty Mi Hồng bán ra vàng nhẫn trơn là 172,7 triệu đồng; PNJ bán giá 172 triệu đồng.

Giá vàng trong nước ổn định bất chấp giá thế giới tăng trở lại. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối nay theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 4.673 USD/ounce, tăng tăng trở gần chục USD/ounce so với đầu ngày. Trong phiên, có thời điểm giá vàng tăng mạnh vượt mốc 4.700 USD/ounce.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD hạ nhiệt. Giá dầu thô giảm về còn 109 USD/thùng, trong khi chỉ số đồng USD (DXY) thủng mốc 100 điểm, xuống còn 99,9 điểm, đều sụt giảm so với buổi sáng.

Liên quan đến thị trường vàng trong nước, Công ty SJC vừa thông báo từ ngày 6-4, khách hàng có nhu cầu mua bán vàng miếng sẽ thực hiện giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng thuộc hệ thống SJC. Lý do được đưa ra là nhằm phục vụ công tác điều chỉnh và nâng cấp hệ thống, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Thái Phương

Người lao động

