Bảo Tín Minh Châu vừa có thông cáo gửi tới toàn bộ khách hàng và đối tác

Theo Bảo Tín Minh Châu, trước các thông tin được đăng tải gần đây liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo của Công ty, Công ty rất lấy làm tiếc về những băn khoăn, lo lắng của các khách hàng và đối tác.

Liên quan đến sự việc này, Bảo Tín Minh Châu có thông tin chính thức như sau:

Thứ nhất, Công ty đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, Hoạt động kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Những năm gần đây, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã kiện toàn bộ máy quản trị, vận hành theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Từ tháng 10 năm 2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Bảo Tín Minh Châu cũng nhấn mạnh mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Theo đó, toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý của BTMC luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Bảo Tín Minh Châu cam kết khắc phục và nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Mọi thông tin chính thức và cập nhật mới nhất sẽ được Bảo Tín Minh Châu công bố trên các kênh truyền thông chính thức.

"Công ty xin lỗi vì những lo lắng phát sinh và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và thấu hiểu từ Quý khách hàng, Quý đối tác", Thông cáo viết.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý 1/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can trong Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu. Theo điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty. Trước năm 2024, đối tượng Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế. Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, đối tượng Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế. Cơ quan điều tra xác định Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng. Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, Cơ quan Công an thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 07 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc. Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



