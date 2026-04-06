Quẹt thẻ VIB nhận xe điện, vay mua ô tô tiết kiệm nhiên liệu lãi suất chỉ từ 6%

Đây là các ưu đãi vừa khuyến khích chi tiêu không tiền mặt, vừa hỗ trợ nhu cầu sở hữu ô tô tiết kiệm nhiên liệu với chi phí tài chính tối ưu. Trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động, bộ đôi ưu đãi này rất đáng để cân nhắc.

Chi tiêu thẻ VIB mỗi ngày - cơ hội nhận xe điện mỗi tháng

Từ ngày 01/04 đến hết 30/06/2026, VIB triển khai chương trình "Quẹt thẻ thanh toán VIB liền tay, rinh xe điện ngay" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,3 tỷ đồng .

Chương trình áp dụng cho chủ thẻ thanh toán toàn cầu VIB (trừ VIB Ivy Card, VIB Online Plus 2in1 và VIB Family Link). Điểm được tích theo hai nguồn: mỗi 10.000 VNĐ chi tiêu hợp lệ tương đương 1 điểm, và mỗi 1 triệu VNĐ số dư trung bình tháng của tài khoản thanh toán cũng tương đương 1 điểm - với điều kiện chi tiêu hợp lệ trong tháng đạt từ 500.000 VNĐ trở lên.

Với cơ chế tích điểm kép này, chủ thẻ vừa chi tiêu đều đặn vừa duy trì số dư tài khoản sẽ tích lũy điểm nhanh hơn đáng kể so với chỉ chi tiêu đơn thuần.

Mỗi tháng , khách hàng đạt từ 50 điểm sẽ nhận hoàn tiền đến 200.000 VNĐ. Riêng top 3 khách hàng có điểm cao nhất trong tháng sẽ nhận mỗi người một xe máy điện.

Mỗi quý , khách hàng có tổng điểm cao nhất và duy trì chi tiêu liên tục trong cả 3 tháng sẽ nhận 01 ô tô điện trị giá đến 350 triệu đồng - phần thưởng lớn nhất chương trình, dành cho người có thói quen chi tiêu và quản lý tài chính nhất quán.

Vay mua ô tô tiết kiệm nhiên liệu của Honda, Hyundai - lãi suất từ 6%/năm

Song song với chương trình ưu đãi cho khách hàng chi tiêu thẻ, VIB đang phối hợp với Honda Việt Nam và Huyndai Thành Công Việt Nam triển khai gói vay ưu đãi dành cho khách hàng khi mua các xe, đặc biệt là các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nổi tiếng trên thị trường.

Cụ thể, với các mẫu xe từ Honda, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 04/2026 được hưởng lãi suất cố định 7,5%/năm trong 12 tháng đầu, đồng thời nhận ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ hãng. Danh mục áp dụng bao gồm các dòng xe chủ lực như City, CR-V, BR-V hay HR-V.

Ở phân khúc khác, các mẫu xe từ Hyundai, đặc biệt là dòng Stargazer, được áp dụng mức lãi suất từ 6%/năm trong 6 tháng đầu. Đây là mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên tối ưu chi phí tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu xe.

Điểm đáng chú ý là khách hàng vay mua ô tô vẫn có thể duy trì thói quen chi tiêu qua thẻ thanh toán để tích điểm, nhận hoàn tiền và có cơ hội nhận thưởng xe máy, ô tô điện từ VIB.

Với việc đồng thời triển khai hai chương trình ưu đãi này nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân trong giai đoạn chi phí xăng xe tăng cao, VIB cũng đồng thời khuyến khích chi tiêu không tiền mặt với chi phí tài chính tối ưu. Trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động, các ưu đãi này được xem là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc. Ngoài ra, VIB cũng đang triển khai rất nhiều chương trình ưu đãi khác dành cho chủ thẻ thanh toán như ưu đãi hoàn đến 250 ngàn khi mua sắm tại siêu thị Coopmart hay chia nhỏ trả góp giao dịch có giá trị từ 3 triệu trên thẻ thanh toán với lãi suất từ 0,79%/tháng,…