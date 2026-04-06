Lộ diện ngân hàng hút tiền gửi người dân nhất Việt Nam, áp đảo hoàn toàn hệ thống

Lan Anh | 06-04-2026 - 13:43 PM | Tài chính - ngân hàng

Lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại nhà băng này gấp đôi VietinBank và Vietcombank.

Bức tranh huy động vốn của nhóm 4 ngân hàng quốc doanh (Big4) năm 2025 ghi nhận những cột mốc kỷ lục, đồng thời có sự phân hóa rất rõ nét trong cơ cấu dòng tiền.

Đến cuối năm 2025, hệ thống ngân hàng chính thức có hai "ông lớn" vượt mốc 2 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng là BIDV và Agribank. Tuy nhiên, danh hiệu ngân hàng được người dân "chọn mặt gửi vàng" nhiều nhất lại mang đến một bất ngờ thú vị khi xét sâu vào cơ cấu đối tượng khách hàng.

Xét về tổng quy mô, BIDV tiếp tục giữ vững ngôi vương là ngân hàng hút tiền gửi lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, nhà băng này ghi nhận hơn 2,22 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, đánh dấu mức tăng trưởng 13,8% so với năm trước. Cơ cấu nguồn vốn của BIDV duy trì ở mức khá cân bằng giữa doanh nghiệp và cá nhân. Trong đó, dòng vốn từ khách hàng dân cư đóng góp hơn 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 45,6% tổng lượng tiền gửi.

Sự bứt phá ngoạn mục và đáng chú ý nhất ở mảng khách hàng cá nhân trong năm nay phải kể đến Agribank.

Đứng ở vị trí á quân với tổng huy động hơn 2,16 triệu tỷ đồng, nhưng Agribank lại thể hiện sức mạnh áp đảo ở khả năng thu hút tiền nhàn rỗi từ dân cư. Theo báo cáo tài chính, trong khi tiền gửi từ các tổ chức kinh tế tại đây sụt giảm 28%, thì lượng tiền gửi của cá nhân lại tăng vọt.

Chỉ trong năm 2025, người dân đã gửi thêm hơn 389 nghìn tỷ đồng vào Agribank, tương đương mức tăng trưởng 28%. Con số này đẩy tổng quy mô tiền gửi cá nhân lên mức kỷ lục hơn 1,78 triệu tỷ đồng, áp đảo hoàn toàn những nhà băng còn lại trong hệ thống.

Tổng hợp từ Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2025

VietinBank đứng thứ ba toàn ngành khi quy mô huy động tiền gửi đạt hơn 1,79 triệu tỷ đồng. Trong đó, nhóm hộ kinh doanh và cá nhân gửi hơn 863 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,1%.

Bám sát ngay phía sau là Vietcombank ở vị trí thứ tư với tổng tiền gửi đạt 1,67 triệu tỷ đồng. Nhóm khách hàng cá nhân mang về cho nhà băng này hơn 814 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,6%. Trong năm 2025, tăng trưởng tiền gửi dân cư ở Vietinbank và Vietcombank đều khoảng 7%.

Năm 2026, cuộc đua huy động vốn của các ngân hàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi mặt bằng lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân tăng rõ rệt. Nhóm Big4 sau một thời gian dài cố gắng duy trì ở mức thấp cũng đã điều chỉnh tăng gần đây khi hàng loạt ngân hàng tư nhân đã nâng lãi suất lên trên 8%/năm, thậm chí là 9%/năm.

Hiện theo biểu lãi suất niêm yết rộng rãi, Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank niêm yết mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, nếu khách hàng tiếp cận các chương trình ưu đãi, cộng lãi suất, mức lãi mà người gửi tiền cá nhân nhận được có thể lên 7,5 – 7,9%/năm.

Lý giải về việc mặt bằng lãi suất có sức ép tăng cao thời gian gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết do tác động của nhiều yếu tố. Trong đó, huy động vốn toàn hệ thống TCTD có thể bị ảnh hưởng và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác dẫn đến lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng từ cuối năm 2025 sau một thời gian duy trì ổn định trước đó.

Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng cao hơn tăng trưởng huy động vốn cho thấy cầu vốn tín dụng ở mức cao nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo NHNN cho biết, sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước, quốc tế và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; sử dụng linh hoạt các công cụ, biện pháp để hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD; tiếp tục yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc công khai lãi suất cho vay.

Về phía các TCTD, cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo chỉ đạo của NHNN tại công văn số 2342/NHNN-CSTT ngày 30/3/2026 nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng huy động vốn, không làm xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

Sáng 6/4: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

Một ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ CASA 30%, "chung mâm" với MB, Techcombank, Vietcombank

Sáng 6-4, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm cả triệu đồng

13:39 , 06/04/2026
Ngân hàng Nhà nước bơm mới gần 256.000 tỷ cho hệ thống ngân hàng trong tuần qua

10:22 , 06/04/2026
SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

10:02 , 06/04/2026
Tối ưu dòng tiền nhàn rỗi cùng tài khoản chuyển đổi thông minh của Ngân hàng Shinhan

08:00 , 06/04/2026

