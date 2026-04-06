SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Năm 2025, SeABank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, duy trì đà tăng trưởng ổn định và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, Ngân hàng tiếp tục được Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3 đối với tiền gửi dài hạn, đồng thời duy trì mức B1 cho đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) với triển vọng Ổn định. Đây là năm thứ 4 liên tiếp SeABank giữ vững các mức xếp hạng này, qua đó phản ánh nền tảng tài chính vững chắc và năng lực quản trị rủi ro hiệu quả.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5%, tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Trong tài liệu đại hội gửi tới các cổ đông chuẩn bị cho kỳ họp vào ngày 22/4 tới, SeABank đã trình bày phương án dự kiến phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành lên tới hơn 20,5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 20,5 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2025, tương ứng với giá trị phát hành theo mệnh giá là 5.838 tỷ đồng và tương đương 9.896 tỷ đồng (theo thị giá ngày 1/4/2026).

Bên cạnh đó, năm 2026 Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá không thấp hơn 10.000đ/cổ phiếu. Đối tượng phát hành là các cán bộ quản lý tại SeABank. Đây là chính sách thường xuyên của SeABank thể hiện sự trân trọng, ghi nhận và giữ chân đối với cán bộ có thâm niên và hiệu quả làm việc tốt, qua đó khuyến khích sự cam kết gắn bó và cống hiến; thúc đẩy việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để nâng cao hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ

Song song với định hướng tăng cường nội lực tài chính, SeABank dự kiến trình Đại hội phương án bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tiếp tục nâng cao hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ.

Ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Văn Liệu (sinh năm 1969) - Thạc sĩ Chính sách công (Đại học Tổng hợp Hitotsubashi, Nhật Bản) và Cử nhân Ngân hàng (Đại học Kinh tế Quốc dân), một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm với hơn 33 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trong quá trình công tác, ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại các tổ chức tài chính lớn, tiêu biểu như Trưởng Phòng Quan hệ Quốc tế, Trưởng phòng Quản lý các dự án tín dụng quốc tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chuyên gia phân tích Đầu tư tài chính – Văn phòng đại diện công ty Clearwater Capital Partners; Trợ lý Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Giám đốc Pháp chế tuân thủ, quản lý rủi ro, đạo đức kinh doanh tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC Việt Nam.

Việc bổ sung nhân sự có năng lực chuyên môn cao và am hiểu sâu sắc về quản trị rủi ro được kỳ vọng sẽ củng cố hiệu quả giám sát, tăng cường tính độc lập và minh bạch của Ban kiểm soát, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các thông lệ quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng giúp SeABank hoàn thiện "tuyến phòng thủ" trong mô hình quản trị rủi ro, đảm bảo các chuẩn mực Basel III và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng an toàn.

Mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng, tín dụng tăng trưởng 17%

Dựa trên những kết quả kinh doanh của năm 2025 và phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô năm 2026, với định hướng phát triển bền vững và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và an toàn, SeABank dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 mục tiêu: Lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng trưởng 10%; tăng trưởng huy động 23%; Cấp tín dụng tăng trưởng 17%; ROE đạt 13,0% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.

Song song đó, SeABank triển khai những định hướng mới trong chiến lược số hóa toàn diện của Ngân hàng trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Các ưu tiên trọng tâm bao gồm triển khai các công nghệ tiên tiến như điện toán đám mây, Dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và hệ sinh thái API. Đồng thời, Ngân hàng tiếp tục tiên phong thực thi chiến lược phát triển bền vững gắn với Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), ưu tiên nguồn vốn cho các dự án xanh và phát triển bền vững, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất gắn liền với trách nhiệm cộng đồng.

Với các nội dung trọng tâm dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, SeABank tiếp tục khẳng định định hướng phát triển trên nền tảng tài chính vững mạnh, quản trị hiệu quả và tăng trưởng bền vững.



