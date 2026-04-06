Sáng 6/4: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

Ghi nhận lúc 8h45 sáng 6/4, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm so với mức đóng cửa tuần trước, với mức giảm phổ biến 1,4 triệu đồng/lượng ở vàng miếng, trong khi vàng nhẫn có mức điều chỉnh phân hóa tùy thương hiệu.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), đồng loạt giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 169,9 – 172,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng. PNJ điều chỉnh xuống 169 – 172 triệu đồng/lượng, giảm 0,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 0,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. DOJI niêm yết 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng, giảm 0,9 – 1,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh về 168,1 – 171,1 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hao chiều.

8h45 Giá niêm yết Thay đổi so với mức đóng cửa tuần trước Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) SJC 169,9 172,9 170,1 173,1 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 PNJ 169 172 170,1 173,1 -0,4 -0,9 -1,4 -1,4 DOJI 170,1 173,1 170,1 173,1 -0,9 -1,4 -1,4 -1,4 Bảo Tín Minh Châu 169,5 172,5 170,1 173,1 0 0 0 0 Bảo Tín Mạnh Hải 168,1 171,1 170,1 173,1 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4





Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngày ghi nhận lúc 9h giao dịch ở mức 4.624 USD/ounce, giảm 1,1% so với mức đóng cửa tuần trước.

Giá vàng giảm trong phiên sáng ngày thứ Hai (6/4) sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng trước.

Báo cáo công bố ngày thứ Sáu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng thêm 178.000 việc làm trong tháng 3, vượt xa dự báo khoảng 65.000 việc làm của giới phân tích. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các lĩnh vực y tế, xây dựng, vận tải và kho bãi, trong khi việc làm tại khu vực chính phủ liên bang tiếp tục suy giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,3% từ mức 4,4% của tháng trước, trái ngược với kỳ vọng giữ nguyên, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định.

Do thị trường vàng đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh kéo dài từ ngày 3/4, các dữ liệu kinh tế tích cực này chưa được phản ánh ngay vào giá. Tuy nhiên, khi giao dịch trở lại, áp lực bán đã gia tăng khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường lao động vững chắc sẽ tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập hoặc thắt chặt lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát. Điều này làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, giá vàng còn chịu áp lực từ bối cảnh địa chính trị phức tạp. Xung đột tại Iran làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng và làm gia tăng rủi ro lạm phát. Trong bối cảnh này, nhiều ngân hàng trung ương có xu hướng trì hoãn việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Các nhà phân tích nhận định để vàng lấy lại vai trò trú ẩn an toàn, thị trường cần chứng kiến các tín hiệu kinh tế suy yếu rõ rệt, qua đó làm gia tăng lo ngại về kịch bản “lạm phát đình trệ” và buộc các ngân hàng trung ương phải hạ lãi suất.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư tại Northlight Asset Management, cho biết phần lớn dữ liệu việc làm được thu thập trước khi diễn ra các cuộc không kích giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều này vẫn phản ánh khả năng chống chịu nhất định của nền kinh tế Mỹ.

“Ở một mức độ nhất định, điều này khiến Fed ít có khả năng vội vàng cắt giảm lãi suất. Đồng thời, nó cũng củng cố quan điểm rằng thị trường lao động vẫn đang duy trì ổn định, qua đó hỗ trợ chi tiêu tiêu dùng – trụ cột quan trọng của nền kinh tế”, ông nhận định.